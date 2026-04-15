;

VIDEO. Tensión en el vestuario del Real Madrid tras la caída en Champions: Vinícius, nuevamente protagonista

La plantilla “merengue” vive momentos críticos, y el delantero brasileño vuelve a quedar en el centro de la polémica.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Este miércoles, el Real Madrid quedó eliminado de la Champions League a manos del Bayern Múnich en un partidazo en Alemania, que no le bastó a los “merengues” para avanzar a las semifinales.

Esta caída en el torneo europeo supone que los españoles se queden sin trofeos por segundo año consecutivo, una crisis total para una institución como la “Casa Blanca”, lo que ha despertado múltiples conflictos internos.

No solo a nivel dirigencial las aguas están movidas en Valdebebas, sino también en el vestuario, con los egos de las grandes figuras chocando y dejando imágenes preocupantes dentro de la cancha.

Revisa también:

ADN

En pleno partido ante el Bayern, imágenes de Movistar+ captaron a Vinícius Júnior explotando contra su compañero Jude Bellingham, luego de que este le recriminara por no darle un pase y perder el balón.

¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Calla la boca”, le respondió el brasileño al inglés, en una nueva escena que pone en evidencia su comportamiento, sumando otro episodio de tensión en la temporada.

De hecho, “Vini” es uno de los principales apuntados por los hinchas del Real Madrid, quienes atribuyen su mala relación con Xabi Alonso a la salida del entrenador español a mitad de temporada, cuando aún los “merengues” estaban vivos en todas las competencias.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad