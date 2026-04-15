Este miércoles, el Real Madrid quedó eliminado de la Champions League a manos del Bayern Múnich en un partidazo en Alemania, que no le bastó a los “merengues” para avanzar a las semifinales.

Esta caída en el torneo europeo supone que los españoles se queden sin trofeos por segundo año consecutivo, una crisis total para una institución como la “Casa Blanca”, lo que ha despertado múltiples conflictos internos.

No solo a nivel dirigencial las aguas están movidas en Valdebebas, sino también en el vestuario, con los egos de las grandes figuras chocando y dejando imágenes preocupantes dentro de la cancha.

En pleno partido ante el Bayern, imágenes de Movistar+ captaron a Vinícius Júnior explotando contra su compañero Jude Bellingham, luego de que este le recriminara por no darle un pase y perder el balón.

“¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Calla la boca”, le respondió el brasileño al inglés, en una nueva escena que pone en evidencia su comportamiento, sumando otro episodio de tensión en la temporada.

De hecho, “Vini” es uno de los principales apuntados por los hinchas del Real Madrid, quienes atribuyen su mala relación con Xabi Alonso a la salida del entrenador español a mitad de temporada, cuando aún los “merengues” estaban vivos en todas las competencias.