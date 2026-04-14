“Si seguimos así, lo más probable es que no continúe; llevo años en el fútbol y sé cómo funciona esto”

El técnico de Palestino, Cristián Muñoz, habló tras la derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2026 y abordó los duros cánticos que recibió de los hinchas árabes en La Cisterna.

Una vez finalizado el partido, los fanáticos del cuadro de colonia se hicieron sentir y pidieron la salida del entrenador con un contundente “Oh, la Nona ya se va”, que retumbó en todo el recinto municipal.

Al respecto, el DT habló en conferencia y sostuvo que “fue un partido de situaciones bien específicas. Ellos tuvieron una ocasión en el primer tiempo, nosotros tuvimos una y no la pudimos concretar. Después en el segundo tiempo, creo que nos vimos condicionados por la expulsión, también vino el gol y se nos hizo mucho más complejo el poder ir en busca del empate”.

Respecto a los cánticos de los hinchas, Muñoz afirmó que “es entendible. Los que sabemos y estamos en este cargo, entendemos las situaciones y el enojo del hincha. Es normal que se expresen de esa manera. Llevo años en el fútbol y entiendo muy bien cómo funciona esto”.

“Nosotros estábamos esperanzados en hacer un buen partido. Veníamos de dos partidos muy buenos, uno en Argentina y el otro con Limache, y la verdad que hoy nos vamos calientes porque queríamos lograr un triunfo en nuestra casa contra un gran rival y no lo pudimos hacer", añadió.

Su continuidad en Palestino

Consultado si es que se plantea dejar su cargo, la ‘Nona’ fue categórico en señalar que “sabemos que el fútbol es así, es de resultados. Yo creo que todos entendemos cómo funciona. El enojo del hincha es normal”.

“Hay muchos técnicos también que pasan este tipo de situaciones y entendemos que el enojo va a estar. La gente te critica y es así. Nosotros seguimos trabajando y creyendo en el equipo. Hoy día nos faltó chispa, sentimos el cansancio del partido anterior y se nos notó por momentos", complementó.

En esa misma línea, el técnico de Palestino reconoció que “semana a semana nos jugamos siempre el puesto. Los resultados son así. Cuando las cosas no se dan, los técnicos tenemos que dejar el cargo. Nosotros seguimos trabajando y entendiendo que el partido siguente es el que nos va a ir sosteniendo".

Finalmente, Cristián Muñoz fue autocrítico y adelantó que “si las cosas no siguen funcionando, lo más probable es que no siga el proceso. La autocrítica está y los técnicos somos de resultados. Si las cosas no se dan, somos los primeros en salir y entendemos que el fútbol funciona así“.