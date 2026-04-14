Este martes, La Roja Femenina siguió sufriendo en esta triple fecha de la Liga de Naciones. En el segundo de los tres encuentros, las nacionales volvieron a caer, esta vez en su visita a Colombia.

En un duelo disputado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, las “cafeteras” dieron muestra de su jerarquía en el fútbol femenino, imponiéndose por 2-0 y dejando a las chilenas casi sin opciones de generar peligro en su arco.

La apertura de la cuenta fue obra de Linda Caicedo (13′), delantera del Real Madrid, quien recibió el balón y se metió dentro del área, donde regateó a varias rivales y definió de gran manera ante Christiane Endler.

De ahí en más, las dirigidas por Luis Mena no pudieron sacarse el gol de encima y, pese a mejorar durante la segunda parte, no generaron grandes ocasiones de peligro en el arco de Katherine Tapia.

Colombia cerró el resultado en el final del encuentro, luego de que Manuela Vanegas (90+4′) convirtiera en gol un penal cometido sobre Linda Caicedo.

Con este resultado, Chile se mantiene en la cuarta posición con siete puntos, en zona de clasificación al repechaje internacional, pero con un partido menos que sus rivales.

El próximo encuentro de La Roja será este sábado 18 de abril, cuando nuevamente sea visitante, esta vez ante Uruguay, en lo que además será la fecha final de las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2027.