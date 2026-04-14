;

VIDEO. Boca Juniors volvió a jugar en la Copa Libertadores y este fue el resultado: presión total para la UC

El cuadro xeneize logró un contundente triunfo sobre Barcelona de Guayaquil y dejó al elenco cruzado con la obligación de reaccionar en su visita a Cruzeiro.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors volvió a festejar y derrotó por 3-0 a Barcelona de Guayaquil en La Bombonera, resultado que lo mantiene con puntaje perfecto en el Grupo D.

El cuadro xeneize, que venía de vencer a Universidad Católica en el Claro Arena, dominó el encuentro de principio a fin. Sin embargo, en los primeros minutos sufrió un duro golpe tras lamentar la lesión de su arquero titular, Agustín Marchesín.

Revisa también:

ADN

Pese a la sensible baja del portero, Boca tardó solo algunos minutos en acomodarse y, sobre el cierre del primer tiempo, logró abrir la cuenta con un certero cabezazo de Lautaro Di Lollo (39′).

Aunque el marcador pudo ser aún más amplio, los goles restantes llegaron en el tramo final del compromiso a través de Santiago Ascacibar (81’) y Andrés Herrera (90+4′), quienes sentenciaron la victoria a favor del equipo de Claudio Úbeda.

Con este resultado, Boca quedó como líder del Grupo D con 6 puntos, mientras que Barcelona de Ecuador complicó sus aspiraciones al quedar último sin puntos.

En la misma zona, Universidad Católica visitará este miércoles a Cruzeiro, en un duelo clave para buscar la clasificación a la siguiente fase del torneo internacional. De momento, el elenco cruzado marcha tercero con cero unidades, mientras que el conjunto brasileño es segundo con 3 puntos.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad