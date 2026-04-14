En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors volvió a festejar y derrotó por 3-0 a Barcelona de Guayaquil en La Bombonera, resultado que lo mantiene con puntaje perfecto en el Grupo D.

El cuadro xeneize, que venía de vencer a Universidad Católica en el Claro Arena, dominó el encuentro de principio a fin. Sin embargo, en los primeros minutos sufrió un duro golpe tras lamentar la lesión de su arquero titular, Agustín Marchesín.

Pese a la sensible baja del portero, Boca tardó solo algunos minutos en acomodarse y, sobre el cierre del primer tiempo, logró abrir la cuenta con un certero cabezazo de Lautaro Di Lollo (39′).

Aunque el marcador pudo ser aún más amplio, los goles restantes llegaron en el tramo final del compromiso a través de Santiago Ascacibar (81’) y Andrés Herrera (90+4′), quienes sentenciaron la victoria a favor del equipo de Claudio Úbeda.

Con este resultado, Boca quedó como líder del Grupo D con 6 puntos, mientras que Barcelona de Ecuador complicó sus aspiraciones al quedar último sin puntos.

En la misma zona, Universidad Católica visitará este miércoles a Cruzeiro, en un duelo clave para buscar la clasificación a la siguiente fase del torneo internacional. De momento, el elenco cruzado marcha tercero con cero unidades, mientras que el conjunto brasileño es segundo con 3 puntos.