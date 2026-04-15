Cae la satisfacción laboral: solo el 44% de los trabajadores siente que prospera en su empleo

Cae la satisfacción laboral en Chile: solo el 44% de los trabajadores siente que prospera / AleksandarGeorgiev

La satisfacción laboral muestra un retroceso a nivel global. Según el estudio Global Talent Trends de Mercer, solo el 44% de los trabajadores afirma estar prosperando en su trabajo, el nivel más bajo registrado por el informe.

La cifra cae de forma significativa respecto de 2024, cuando el 66% declaraba una experiencia laboral positiva, lo que evidencia un deterioro en la percepción del empleo.

El informe también muestra un alza en el malestar laboral: un 12% de los trabajadores se declara muy insatisfecho y con intención de cambiar de empleo, triplicando el registro de hace dos años. Además, un 26% dice no estar satisfecho, aunque permanece en su puesto por falta de alternativas.

Al respecto, según Mercer, existe una desconexión creciente entre las expectativas de los trabajadores y la gestión de las empresas.

“Lo que vemos es una desconexión creciente entre las expectativas de las personas y la forma en que las organizaciones están gestionando la propuesta de valor al empleado”, explicó Daniela Araya, líder de Talent Strategy de la consultora.

En paralelo, las organizaciones enfrentan procesos de cambio estructural. El 54% de los ejecutivos señala la escasez de talento como un factor clave en sus decisiones, mientras que el 59% reporta dificultades para encontrar perfiles digitales.

La inteligencia artificial también impacta el escenario laboral: el 40% de los trabajadores teme la pérdida de empleo por automatización, y solo un 32% de los ejecutivos se siente preparado para estos cambios.

El informe concluye que el desafío para empresas y trabajadores es gestionar la transformación sin deteriorar la experiencia laboral, en un contexto de mayor incertidumbre y cambios acelerados.