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Cae la satisfacción laboral: solo el 44% de los trabajadores siente que prospera en su empleo

El informe advierte una creciente brecha entre las expectativas de los empleados y la gestión empresarial.

Javiera Rivera

Cae la satisfacción laboral en Chile: solo el 44% de los trabajadores siente que prospera

Cae la satisfacción laboral en Chile: solo el 44% de los trabajadores siente que prospera / AleksandarGeorgiev

La satisfacción laboral muestra un retroceso a nivel global. Según el estudio Global Talent Trends de Mercer, solo el 44% de los trabajadores afirma estar prosperando en su trabajo, el nivel más bajo registrado por el informe.

La cifra cae de forma significativa respecto de 2024, cuando el 66% declaraba una experiencia laboral positiva, lo que evidencia un deterioro en la percepción del empleo.

El informe también muestra un alza en el malestar laboral: un 12% de los trabajadores se declara muy insatisfecho y con intención de cambiar de empleo, triplicando el registro de hace dos años. Además, un 26% dice no estar satisfecho, aunque permanece en su puesto por falta de alternativas.

Al respecto, según Mercer, existe una desconexión creciente entre las expectativas de los trabajadores y la gestión de las empresas.

“Lo que vemos es una desconexión creciente entre las expectativas de las personas y la forma en que las organizaciones están gestionando la propuesta de valor al empleado”, explicó Daniela Araya, líder de Talent Strategy de la consultora.

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En paralelo, las organizaciones enfrentan procesos de cambio estructural. El 54% de los ejecutivos señala la escasez de talento como un factor clave en sus decisiones, mientras que el 59% reporta dificultades para encontrar perfiles digitales.

La inteligencia artificial también impacta el escenario laboral: el 40% de los trabajadores teme la pérdida de empleo por automatización, y solo un 32% de los ejecutivos se siente preparado para estos cambios.

El informe concluye que el desafío para empresas y trabajadores es gestionar la transformación sin deteriorar la experiencia laboral, en un contexto de mayor incertidumbre y cambios acelerados.

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