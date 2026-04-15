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“Por motivos de fuerza mayor”: confirman el cierre de icónico restaurante de Santiago

La noticia fue dada a conocer por medio de un comunicado compartido en las redes sociales del local gastronómico.

Sebastián Escares

“Por motivos de fuerza mayor”: confirman el cierre de icónico restaurante de Santiago

Un reconocido local de gastronomía japonesa y peruana, ubicado en Santiago, anunció su cierre a través de redes sociales.

Se trata de Ozaki, restaurante que reportó el cierre de su local ubicado en Terraza San Cristóbal, en el Barrio Bellavista, en la región Metropolitana.

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“Estimados y muy apreciados amigos, seguidores y clientes incondicionales que por años compartimos cada una de mis propuestas gastronómicas, hoy les debo informar la decisión de cerrar Ozaki en Terrazas San Cristóbal”, comunicó el equipo de Ozaki.

Respecto a los motivos que forzaron el cierre del local, señalaron que fue por “motivos de fuerza mayor opacados por 6 meses geniales”.

De todos modos, desde el restaurante expresaron que están “esperando reencontrarnos en una futura nueva locación”.

“Volveremos próximamente en un mejor emplazamiento”, detallaron justo al final de su comunicado, dando a entender que no sería un adiós definitivo.

Todo esto se da luego de que Ozaki alcanzara a durar seis meses en Terraza San Cristóbal, según reportó The Clinic.

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