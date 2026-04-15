Nuevos embajadores de Chile en EE. UU. y Perú: los elegidos por el Presidente Kast tienen perfiles muy distintos / VICTOR HUENANTE

Tal como se había informado, el Presidente José Antonio Kast designó como embajadores de Chile en dos países clave: Andrés Ergas Heymann en Estados Unidos, y a Milenko Skoknic Tapia, en Perú.

Ambos tienen un perfil muy distinto y ya recibieron sus respectivos beneplácitos. Ergas estudió en el Instituto Hebreo y es ingeniero comercial de la U. Diego Portales.

“Ha desarrollado una amplia carrera de más de 35 años en el sector privado, donde ha destacado como emprendedor, creando empresas”, dice el comunicado oficial. Su trayectoria ha generado críticas en el mundo diplomático por su nula experiencia en cargos similares.

Representante de carrera en Perú

Milenko Skoknic tiene un perfil diplomático: es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y diplomado en Política Exterior y Economía Internacional de la Universidad de Oxford St. Antony’s Collage. Es también egresado de la Academia Diplomática.

“Durante su trayectoria en la Cancillería, ha ejercido como representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; se desempeñó como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia, y ha sido embajador en Argentina, Austria, Eslovenia y Eslovaquia”, afirma el Gobierno.