Siete de cada 10 trabajadores en Chile no están conformes con su trabajo, según nuevo sondeo

El estudio apunta al sueldo como la principal fuente de insatisfacción.

Javiera Rivera

Un reciente estudio de Vertical Hunter reveló una preocupante radiografía del mundo laboral en Chile: el 70,3% de los trabajadores asegura no sentirse satisfecho con su empleo actual.

Motivos del descontento laboral

De acuerdo con la encuesta —que consideró las respuestas de 680 trabajadores— casi la mitad (49,7%) señaló que el sueldo es el principal factor que define su nivel de satisfacción.

Le siguen los beneficios laborales (21,5%) y el ambiente de trabajo (15,4%) como las variables más influyentes.

Por género, el estudio muestra diferencias: solo el 27% de las mujeres se declara satisfecha con su empleo, frente al 32% de los hombres, lo que refleja una brecha de percepción en el ámbito laboral.

Al respecto, el gerente general de Vertical Hunter, Francisco González, explicó que los resultados evidencian un cambio de enfoque entre los trabajadores chilenos:

Post pandemia, la salud mental y el bienestar emocional han adquirido un rol central. Hoy los beneficios como el trabajo híbrido, los seguros complementarios y el equilibrio entre la vida personal y laboral son muy valorados”, afirmó.

El sondeo también muestra que las oportunidades de crecimiento (7,9%) y el reconocimiento (4%) son factores que, aunque menos mencionados, tienen cada vez más peso.

Factores que influyen en la satisfacción laboral

En conclusión, los factores que más influyen en la satisfacción laboral son:

  • Sueldo: 49,7%
  • Beneficios laborales: 21,5%
  • Ambiente de trabajo: 15,4%
  • Oportunidades de crecimiento: 7,9%
  • Reconocimiento: 4,0%
  • Otros: 1,5%

