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Libertarios presionan a Presidente Kast por mayor rebaja de impuestos a empresas: “Necesitamos inversión”

Parlamentarios de la colectividad llegó a Cerro Castillo en la antesala del anuncio del Presidente José Antonio Kast y pidió conocer el detalle del proyecto

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

En la antesala de la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, parlamentarios del Partido Nacional Libertario llegaron hasta Cerro Castillo para conocer los alcances del denominado plan de “Reconstrucción Nacional”, la megareforma con la que el Gobierno busca reactivar la economía y ordenar a su coalición antes del ingreso del proyecto al Congreso.

La propuesta contempla 43 medidas y será presentada este miércoles a las 21:00 horas, en medio de negociaciones internas por su contenido y su viabilidad legislativa.

La cita en Viña del Mar se produjo en un contexto de diferencias dentro del oficialismo respecto de la rebaja del impuesto corporativo, la posibilidad de dividir la iniciativa y la presión por incluir señales más concretas para la clase media.

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Piden más rebaja para empresas y conocer el articulado completo

En ese marco, la senadora Vanessa Kaiser planteó que “las expectativas son comprender mejor cuál es la propuesta del gobierno y cómo pretende viabilizarla dentro de lo que es el Congreso”.

Junto con eso, la parlamentaria afirmó: “Nos gustaría que se rebajara mucho más todavía el impuesto a las grandes empresas. Necesitamos inversión, necesitamos trabajo y necesitamos desarrollo”.

Desde la Cámara, el diputado Pier Karlezi respaldó esta postura, indicando que “el proyecto en su complemento creo que va en la dirección correcta, pero necesitamos conocer el articulado”.

En la misma línea, reforzó la postura histórica de su sector sobre la carga tributaria empresarial: “Sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos hablado de un 15%”.

El debate no es menor. En los últimos días, el corazón económico del plan ha sido justamente la reducción del impuesto corporativo, una idea que desde sectores oficialistas se ha defendido como clave para recuperar inversión, empleo y crecimiento, pero que también ha abierto reparos tanto en la oposición como entre aliados que piden separar materias o sumar compensaciones sociales más visibles.

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