Panorama gratis en Santiago: exposición une a Santos Chávez y Anita Paillamil en Las Condes

Una nueva exposición en Santiago busca abrir un espacio de encuentro entre arte contemporáneo, memoria ancestral e identidad mapuche. Se trata de “Pewma: Cosmovisión y Presencia”, muestra que reúne la xilografía de Santos Chávez Alister y los tejidos de Anita Paillamil Antiqueo, dos nombres clave del arte mapuche chileno.

La propuesta fue organizada por Fundación amARTE junto a Fundación Santos Chávez y abrió sus puertas el 9 de abril en la Galería HighCare, en la comuna de Las Condes.

La exhibición plantea un diálogo entre el grabado y el arte textil, con obras atravesadas por la espiritualidad, el territorio y la relación con la naturaleza. Desde la organización, el director de Fundación amARTE, Héctor Valdés, destacó que la instancia representa “un profundo orgullo y una oportunidad significativa de poner en valor el arte mapuche contemporáneo”.

Además, sostuvo que “la cultura tiene un rol fundamental en la construcción de una sociedad más consciente e inclusiva”.

Una muestra que cruza memoria, raíz y creación contemporánea

En el caso de Santos Chávez, la exposición incluye una retrospectiva que recorre trabajos desde la década de 1970 hasta piezas realizadas poco antes de su fallecimiento.

Su vínculo con la madera aparece como uno de los ejes de la muestra. El director de Fundación Santos Chávez, Juan Pablo Scarella, explicó que “para Santos, la madera era parte de su origen, de su territorio” y remarcó que el artista es “probablemente, el artista mapuche más importante a nivel mundial”.

Por su parte, Anita Paillamil Antiqueo, tejedora de cuarta generación, presenta cuatro piezas principales junto a otras obras textiles y murales. Su trabajo rescata técnicas del witral mapuche y las proyecta en un lenguaje actual.

La artista afirmó que “valoro profundamente estas instancias porque me permiten seguir honrando a mis antepasados”, mientras que sobre una de sus obras más emblemáticas señaló: “Makün es una creación colectiva que reúne saberes y símbolos de nuestra cultura. Es mucho más que un textil, es identidad”.

La muestra se presenta en la Galería HighCare, ubicada en avenida Presidente Kennedy 5735, local 1, con entrada liberada. De acuerdo con la información difundida por la organización, estará abierta durante abril como una invitación a reflexionar sobre el aporte de los pueblos originarios en el Chile contemporáneo.