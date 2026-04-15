Informe de la PDI descarta intervención de terceros en caso de Rojas Vade: Fiscalía evalúa cerrar causa

La Policía de Investigaciones (PDI) descartó la participación de terceros en la presunta agresión al exconvencional Rodrigo Rojas Vade, según un informe ya enviado al Ministerio Público que deja la causa en condiciones de ser cerrada.

El hecho ocurrió el 11 de marzo, cuando fue encontrado con lesiones en la cabeza en las cercanías de la Ruta 78.

En un inicio, la presencia de mensajes políticos en su cuerpo hizo presumir un ataque de carácter ideológico, hipótesis que fue perdiendo fuerza con el avance de la investigación.

“ No es posible establecer la participación de terceros”

Entre los antecedentes clave, la PDI estableció que las amarras coincidían con elementos que llevaba consigo, que el plumón utilizado estaba en su vehículo y que existía similitud en la caligrafía.

Además, se determinó que su estado de gravedad se explicaba por consumo de drogas y no por los golpes.

Según La Tercera, el informe es concluyente: “no es posible establecer la participación de terceros en estos hechos”. Con ello, el fiscal Héctor Barros evalúa cerrar la investigación, en un caso donde no hay denuncia, querellantes ni delito asociado a la autoagresión.