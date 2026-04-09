;

AUDIO. Libertad para adolescentes tras amenazas de tiroteo en colegio de La Serena: Justicia declaró ilegales las detenciones

El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días,.

Gonzalo Miranda

Paulina Marín

Libertad para adolescentes tras amenazas de tiroteo en colegio de La Serena

Libertad para adolescentes tras amenazas de tiroteo en colegio de La Serena

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una jornada de máxima tensión fue la que se vivió el pasado miércoles en el Colegio Adventista de La Serena, ubicado en la Ruta 5 Norte, luego de que el hallazgo de amenazas de un “asesinato masivo” obligara a evacuar el recinto.

Pese a la gravedad de los hechos y la existencia de una confesión, los dos menores involucrados quedaron en libertad tras su audiencia de formalización.

El incidente se desencadenó el pasado miércoles 8 de abril, cuando se descubrieron rayados en los baños del establecimiento que advertían sobre un posible tiroteo y matanza. La administración activó de inmediato los protocolos de seguridad, suspendiendo las clases y anticipando la salida de toda la comunidad escolar.

Tras la intervención de las autoridades, se detuvo a dos estudiantes de 15 y 17 años, imputándoles los delitos de desórdenes públicos y porte ilegal de arma blanca.

Ilegalidad de la detención

A pesar de que la PDI aseguró contar con los medios de prueba necesarios e incluso uno de los menores habría confesado su participación, el Juzgado de Garantía de La Serena acogió los argumentos de la Defensoría Penal Pública y declaró ilegales ambas detenciones.

La defensora penal juvenil, Paula Pérez, explicó que las pruebas presentadas no cumplían con los estándares legales para mantener la privación de libertad:

“Respecto del porte de arma blanca, no era un elemento prohibido sin justificación; era un implemento utilizado para la alimentación de la joven que estaba dentro de su lonchera. Los testigos confirman que el objeto siempre entraba y salía de dicho recipiente”, señaló la abogada.

En cuanto al segundo menor de 15 años, la defensa argumentó que no existía flagrancia según lo estipulado en el artículo 130 del Código Procesal Penal, afirmando que no había antecedentes suficientes para atribuirle participación indubitada en el delito al momento de la captura.

Tras el fallo, ambos adolescentes fueron dejados en libertad sin medidas cautelares. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días, periodo en el cual el Ministerio Público deberá profundizar en las diligencias para determinar responsabilidades penales tras la conmoción causada en el sistema educacional de la región.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad