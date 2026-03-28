Secuestran a hombre en Santiago y lo abandonan herido en San Bernardo

Santiago

Un violento hecho ocurrido la madrugada de este sábado movilizó a equipos especializados, luego de que un hombre fuera retenido contra su voluntad en Santiago Centro y posteriormente abandonado con un impacto de bala en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima, de nacionalidad colombiana, se encontraba en una barbería cuando fue obligada por al menos tres sujetos a subir a un vehículo, iniciando un recorrido que terminó en la intersección de Balmaceda con Padre Hurtado.

En ese lugar, los atacantes lo hicieron descender y le dispararon a quemarropa en la pierna, provocándole una grave lesión en la arteria femoral, antes de darse a la fuga.

Un elemento clave en la investigación es que amigos del afectado siguieron el automóvil durante todo el trayecto. Tras el ataque, fueron ellos quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital El Pino, donde permanece internado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital tras una intervención quirúrgica.

Revisa también Amarrado de pies y manos: alcalde de Independencia revela que hombre secuestrado fue cambiado de auto y sigue en cautiverio

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en el levantamiento de cámaras de seguridad y en la recopilación de antecedentes que permitan identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque, el cual hasta ahora no presenta indicios de conflictos previos.