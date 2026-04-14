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VIDEO. “Se nos cae todo el relato”: el duro descargo de senador Carter por ausencia de ministra Steinert al Senado

El congresista calificó como “impresentable” la inasistencia de la titular de Seguridad Pública a una sesión clave sobre Carabineros y acusó “desprolijidad” del Ejecutivo.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Un fuerte cuestionamiento al Gobierno realizó el senador Rodolfo Carter (Indep.-Partido Republicano) tras el fracaso de una sesión clave de la comisión de Hacienda del Senado, provocada por la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La instancia buscaba avanzar en el proyecto que moderniza Carabineros, pero terminó suspendida luego de que tanto la secretaria de Estado como el subsecretario de la cartera se excusaran de asistir, lo que generó molestia transversal en el Congreso.

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Trinidad Steinert / Oscar Guerra

Carter no dudó en manifestar su enojo, apuntando directamente al Ejecutivo. “Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”, afirmó.

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“Esto es desprolijidad”

El legislador advirtió que la situación golpea uno de los ejes más sensibles del debate público: la seguridad. “Es de verdad de las cosas más importantes para los ciudadanos, la falta de carabineros, la falta de postulantes y la dignificación de la carrera”, sostuvo.

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FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / Francisco Paredes Sierra

Si bien reconoció que pueden existir imprevistos, el senador fue enfático en descartar esa explicación. “Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad”, criticó.

Además, alertó sobre el impacto político del episodio, señalando que “no solo le da argumentos a la oposición, sino que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días”.

Las críticas no fueron aisladas. Desde la oposición, la senadora Daniella Cicardini calificó lo ocurrido como “vergonzoso” y una falta de respeto, mientras que desde el propio oficialismo también se apuntó a una descoordinación del Gobierno.

El proyecto, que quedó en pausa, busca fortalecer la carrera funcionaria de Carabineros, mejorar incentivos y enfrentar el déficit de personal en la institución.

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