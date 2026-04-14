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“Tienen que hacer la pega”: oposición critica ausencia de ministra Steinert en sesión clave del Senado por seguridad

La inasistencia de la ministra de Seguridad a una comisión del Senado desató cuestionamientos por la prioridad del Gobierno en materia de seguridad.

Juan Castillo

“Tienen que hacer la pega”: oposición critica ausencia de ministra Steinert en sesión clave del Senado por seguridad

Una nueva polémica se instaló en el Senado luego de que fracasara una sesión clave de la comisión de Hacienda, destinada a avanzar en un proyecto que busca modernizar a Carabineros de Chile.

El motivo: la ausencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y de su subsecretario, Andrés Jouannet, lo que impidió continuar con la discusión legislativa.

La situación generó duras críticas desde la oposición, particularmente desde la senadora del PS, Paulina Vodanovic, quien cuestionó el compromiso del Ejecutivo con la agenda de seguridad.

“El gobierno tiene que venir a empujar estos proyectos presencialmente, tienen que hacer la pega”, afirmó.

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Críticas por falta de coordinación y señales políticas

Durante la sesión, sí estuvo presente el ministro José García Ruminot, quien explicó la ausencia de las autoridades de Seguridad. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, su intervención profundizó los cuestionamientos. “La explicación agrava la falta”, sostuvo Vodanovic.

La parlamentaria también puso en duda si la seguridad es realmente una prioridad para el Ejecutivo, recordando decisiones presupuestarias recientes. “La seguridad partió con una rebaja de 72 mil millones de pesos, cosa que después se revirtió tras reclamos”, señaló.

En esa línea, destacó que el proyecto en discusión contempla incentivos para funcionarios policiales y la extensión de sus carreras, medidas que, a su juicio, permitirían enfrentar la demanda ciudadana por mayor seguridad.

No obstante, Vodanovic advirtió que las cifras aún generan preocupación. “La tasa de homicidios ha bajado en un año en un 12%, pero en la última semana subió un 2,1%”, indicó, agregando que en regiones como el Maule los delitos han mostrado un aumento.

Finalmente, la senadora hizo un llamado transversal a abordar la seguridad como una política de Estado. “Este es un tema del que nos tenemos que preocupar todos, no tiene color político”, concluyó.

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