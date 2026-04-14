Presidente Kast liderará cónclave en Cerro Castillo previo a presentar el Plan de Reconstrucción Nacional
La cita reunirá a ministros y parlamentarios con miras a definir los lineamientos de la megarreforma que será enviada al Congreso.
Presidente Kast liderará cónclave en Cerro Castillo previo a presentar el Plan de Reconstrucción Nacional
04:50
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast se trasladará hasta Viña del Mar para encabezar un cónclave con dirigentes oficialistas y parlamentarios en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
La cita se realizará este martes desde las 20:00 horas y contará con la presencia de los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Revisa también
El principal objetivo del encuentro es ordenar al oficialismo y hacer las bajadas de la megarreforma de “Reconstrucción Nacional”, que el Gobierno enviará al Congreso.
La iniciativa contempla cerca de 40 medidas en áreas como economía, seguridad y permisología, entre otras, y será dada a conocer por el Presidente José Antonio Kast este miércoles en su primera cadena nacional.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.