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Presidente Kast liderará cónclave en Cerro Castillo previo a presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

La cita reunirá a ministros y parlamentarios con miras a definir los lineamientos de la megarreforma que será enviada al Congreso.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Presidente Kast liderará cónclave en Cerro Castillo previo a presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

Presidente Kast liderará cónclave en Cerro Castillo previo a presentar el Plan de Reconstrucción Nacional

04:50

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Durante esta jornada, el Presidente José Antonio Kast se trasladará hasta Viña del Mar para encabezar un cónclave con dirigentes oficialistas y parlamentarios en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

La cita se realizará este martes desde las 20:00 horas y contará con la presencia de los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

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El principal objetivo del encuentro es ordenar al oficialismo y hacer las bajadas de la megarreforma de “Reconstrucción Nacional”, que el Gobierno enviará al Congreso.

La iniciativa contempla cerca de 40 medidas en áreas como economía, seguridad y permisología, entre otras, y será dada a conocer por el Presidente José Antonio Kast este miércoles en su primera cadena nacional.

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