Un nuevo elemento se sumó a la controversia por el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con excompañeros universitarios en La Moneda.

El titular de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri (UDI), aseguró que el mandatario “va a pagar” el encuentro, instalando una versión distinta a la defendida inicialmente por el Gobierno.

Desde el Congreso, el parlamentario sostuvo que, si bien este tipo de reuniones se han realizado históricamente en el Palacio, recordando casos desde Patricio Aylwin en adelante, lo relevante es que el propio presidente Kast asumirá el costo.

El diputado Jorge Alessandri. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

“Quedo tranquilo con la explicación de que lo va a pagar”, afirmó el congresita. “El Palacio de La Moneda es donde se recibe a la gente con el estándar que tiene el Palacio Presidencial. Evidentemente, los estándares van cambiando, podemos revisar el protocolo, pero yo me fijaría en las cosas grandes y no no entraría en la pequeñez de empezar a juzgar esto“, sumó.

Sus declaraciones abren una nueva arista, ya que implican que el pago aún no se habría concretado al momento de la polémica, sino que se realizaría posteriormente.

La controversia se intensificó luego de que el diputado PS Daniel Manouchehri cuestionara públicamente si el almuerzo ya fue pagado o si se realizará tras la denuncia ingresada a la Contraloría, comparando el episodio con otras situaciones previas.

Pagó? o va a pagar ahora que denunciamos en contraloría?

Se parece mucho a lo de la fiesta de barra abierta del 11 de marzo, donde un mes después salieron a decir que “lo había pagado Kast”.

Algo huele mal en La Moneda https://t.co/TbwNfXRHUC — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) April 14, 2026

El encuentro, realizado en La Moneda y que reunió a cerca de 70 personas, fue defendido por el Ejecutivo como una actividad privada financiada con recursos personales. Sin embargo, la participación de personal de Palacio y las dudas sobre el financiamiento mantienen abierto el debate político.

¿Qué dijo el Gobierno?

Una vez instalada la polémica el pasado lunes, y tras señalar que el Gobierno respondería directamente a la Contraloría, luego de negar el uso de recursos públicos por parte del jefe de Estado, la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Sedini, evitó nuevamente entregar detalles sobre la situación este martes 14 de abril.

“Ya contestamos ayer”, expuso la portavoz de La Moneda tras ser abordada por la prensa en el Palacio de Gobierno.