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VIDEO. Presidente de la Cámara afirma que Kast “va a pagar” almuerzo en La Moneda: “Quedo tranquilo con la explicación”

El titular de la Corporación defendió la tradición de estos encuentros, pero sus dichos abren una nueva arista sobre el financiamiento del encuentro en el Palacio de Gobierno.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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Un nuevo elemento se sumó a la controversia por el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con excompañeros universitarios en La Moneda.

El titular de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri (UDI), aseguró que el mandatario “va a pagar” el encuentro, instalando una versión distinta a la defendida inicialmente por el Gobierno.

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Desde el Congreso, el parlamentario sostuvo que, si bien este tipo de reuniones se han realizado históricamente en el Palacio, recordando casos desde Patricio Aylwin en adelante, lo relevante es que el propio presidente Kast asumirá el costo.

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El diputado Jorge Alessandri. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

“Quedo tranquilo con la explicación de que lo va a pagar”, afirmó el congresita. “El Palacio de La Moneda es donde se recibe a la gente con el estándar que tiene el Palacio Presidencial. Evidentemente, los estándares van cambiando, podemos revisar el protocolo, pero yo me fijaría en las cosas grandes y no no entraría en la pequeñez de empezar a juzgar esto“, sumó.

Sus declaraciones abren una nueva arista, ya que implican que el pago aún no se habría concretado al momento de la polémica, sino que se realizaría posteriormente.

La controversia se intensificó luego de que el diputado PS Daniel Manouchehri cuestionara públicamente si el almuerzo ya fue pagado o si se realizará tras la denuncia ingresada a la Contraloría, comparando el episodio con otras situaciones previas.

El encuentro, realizado en La Moneda y que reunió a cerca de 70 personas, fue defendido por el Ejecutivo como una actividad privada financiada con recursos personales. Sin embargo, la participación de personal de Palacio y las dudas sobre el financiamiento mantienen abierto el debate político.

¿Qué dijo el Gobierno?

Una vez instalada la polémica el pasado lunes, y tras señalar que el Gobierno respondería directamente a la Contraloría, luego de negar el uso de recursos públicos por parte del jefe de Estado, la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Sedini, evitó nuevamente entregar detalles sobre la situación este martes 14 de abril.

Ya contestamos ayer”, expuso la portavoz de La Moneda tras ser abordada por la prensa en el Palacio de Gobierno.

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