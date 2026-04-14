Roland Garros: dos chilenos disputarán el cuadro principal

Este martes, los organizadores de Roland Garros dieron a conocer el listado de jugadores que disputarán el torneo en París.

El entry list cerró con el australiano Rinky Hijikata, 103 del mundo, con Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic liderando la nómina.

Entre estos, se incluyen ya a dos chilenos que tienen su presencia asegurada en el segundo Grand Slam del año: Alejandro Tabilo (45° ATP) y Cristián Garin (83°).

En cuanto a la ronda previa de Roland Garros, el listado cerrará el martes 28 de abril, pero con el ranking del lunes 20, con lo que esta semana es la última para que Tomás Barrios y Nicolás Jarry sumen los puntos suficientes para instalarse en la qualy del máximo torneo sobre arcilla del mundo.

La edición 2026 de Roland Garros arrancará con su cuadro principal el lunes 24 de mayo y la gran final está agendada para el 7 de junio.