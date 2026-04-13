Docuserie de Rafael Nadal ya tiene fecha de estreno: mostrará el lado más íntimo de su último año como jugador profesional / CARL DE SOUZA

El camino hacia el retiro de una leyenda nunca es lineal, y Netflix ha decidido capturar cada grieta y triunfo de ese proceso vivido por Rafael Nadal.

Una vez más, desde la ‘Gran N’ apuestan por producciones deportivas centradas en grandes figuras que dejaron una huella en la historia.

Este lunes, el gigante del entretenimiento presentó las primeras imágenes y el teaser oficial de Rafa, una serie documental que promete ir mucho más allá de los trofeos para mostrar el lado más humano del tenista.

A diferencia de otros registros biográficos, este proyecto de cuatro episodios se enfoca en un periodo crítico: la temporada 2024 del ATP Tour, la cual fue su último año completo en la alta competencia.

La obra no solo es un homenaje, sino un acceso sin precedentes a la lucha interna de un atleta que se niega a rendirse ante el paso del tiempo.

La narrativa de la serie se apoya en un seguimiento exhaustivo al jugador, pero pone un foco especial en lo que el ojo público no suele ver, pero siempre llama la atención.

El relato profundiza en los momentos clave como lesiones y rehabilitación, exponiendo el desgaste físico y el peaje emocional que conlleva intentar un regreso al máximo nivel bajo condiciones adversas.

La dirección está a cargo de Zach Heinzerling, quien recurre a material de archivo nunca antes visto, entrelazando los hitos que forjaron el mito desde sus inicios en el tenis profesional.

Testimonio de grandes figuras

Uno de los puntos más altos de la producción es el calibre de sus participantes. No solo el entorno más cercano de Nadal abre las puertas de su privacidad, sino que la serie cuenta con testimonios de sus más grandes rivales y colegas.

Figuras de la talla de Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe ofrecen su perspectiva sobre el legado del manacorí, ayudando a construir un retrato completo del deportista.

El seguimiento además incluye escenas registradas en la intimidad de sus entrenamientos, los viajes por el circuito y las rutinas diarias que definieron su último año en activo.

Rafa, con la producción de Skydance Sports, tiene agendado su estreno en el catálogo de Netflix para el próximo 29 de mayo.