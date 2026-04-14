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Tabilo sucumbe ante el número uno de Brasil: debut y despedida del chileno en el ATP de Múnich

El tenista nacional no pudo contra Joao Fonseca y dijo adiós rápidamente al torneo alemán.

Daniel Ramírez

Tabilo sucumbe ante el número uno de Brasil: debut y despedida del chileno en el ATP de Múnich

Tabilo sucumbe ante el número uno de Brasil: debut y despedida del chileno en el ATP de Múnich / Alexander Hassenstein

Alejandro Tabilo (45°) y Joao Fonseca (35°), los actuales números uno de Chile y Brasil respectivamente, protagonizaron este martes un atractivo duelo sudamericano por la primera ronda del ATP 500 de Múnich.

El partido empezó con un primer set bastante parejo, pero tras quedar igualados 6-6, el brasileño logró imponerse por 7-1 sobre el chileno en el tie-break.

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Mientras que en el segundo set, dos quiebres al servicio del “Jano” inclinaron la balanza para el tenista de Río de Janeiro, quien terminó quedándose con el partido y la clasificación a la siguiente ronda.

En definitiva, Joao Fonseca derrotó a Alejandro Tabilo por 7-6 (1) y 6-3 en una hora y 33 minutos de juego.

De esta manera, el tenista nacional se despidió rápidamente de Múnich y ahora tendrá que prepararse para su próximo desafío: el Masters 1000 de Madrid.

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