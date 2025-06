Carlos Alcaraz y su increíble bicampeonato en Roland Garros: “Es el partido más emocionante de mi carrera”

El español Carlos Alcaraz aseguró que la final de Roland Garros en la que venció este domingo al italiano Jannik Sinner es “el partido más emocionante” de su carrera.

“He tenido momentos buenos y malos. Estoy orgulloso y feliz de cómo lo he gestionado. Nunca había ganado tras perder dos sets (...) He conseguido jugar mi mejor tenis en los momentos importantes”, dijo.

Alcaraz aseguró que le gustaría ganar de forma más sencilla los partidos, pero reconoció que se siente orgulloso de ser capaz de sobreponerse a situaciones difíciles.

“Es lo que hacen los grandes campeones y yo quiero ser uno de ellos”, dijo el español.

“Ganar así sabe increíble, poder poner nuestro nombre en la historia de Roland Garros y de los Grand Slams es increíble. Pero cuando se sufre, cuando solventas momentos difíciles, tiene un sentimiento especial”, dijo.

“Pero se prefiere no llegar al límite, intentar ganar lo más sencillo que se pueda. Pero si hay que luchar cinco horas y media y llegar a un ‘superdesempate’ en el quinto, no hay queja. En esas situaciones no me siento cómodo, pero no me asustan”, comentó.

Alcaraz aseguró que se inspiró de Rafael Nadal en los momentos difíciles y consideró “el destino” que haya ganado su quinto Grand Slam casi con la misma edad que su compatriota.

“Creo que superar este tipo de situaciones me va a ayudar a no bajar los brazos. Hoy no he dejado de creer en mí y otras veces sí. Creo que puede ser una lección para el futuro, para ser más fuerte (...) La fuerza mental de hoy ha sido increíble. La pelea, la lucha, ha dado sus frutos”, señaló.

El tenista hizo una referencia al documental sobre su vida titulado ‘A mi manera’ publicado recientemente, en el que asegura que quiere ser un gran campeón sin dejar de disfrutar.

“Quiero seguir mi camino, hacer las cosas a nuestra manera. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Pero no voy a dejar de poner en primer lugar el disfrute. Hay gente que no cree que sea posible, pero mi opinión es que sí y es la importante. Y no nos está yendo mal. Quizá dentro de cuatro o cinco años cambiemos la manera. Por ahora estoy orgulloso de estar haciéndolo a mi manera”, concluyó Carlos Alcaraz.