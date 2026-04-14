PSG no se deja intimidar en Anfield y sigue firme en la defensa de su título de la Champions League / Michael Steele

Este miércoles, el PSG sufrió más de lo necesario, pero terminó zanjando con suficiencia la llave ante Liverpool por los cuartos de final de la Champions League.

Ante la necesidad de remontar el 2-0 de la ida en Francia, el conjunto inglés intentó apelar a su poderío europeo jugando en Anfield.

Bajo la fuerte lluvia en Liverpool, los “Reds” manejaron el balón, pero sin mayor profundidad. Para peor, pasada la media hora de juego, perdieron a su principal arma ofensiva, Hugo Ekitike, por lesión.

De todas formas, poco a poco el local fue generando más ocasiones sobre la portería de Matvey Safonov.

¡Milagrosa salvada de Marquinhos para evitar el descuento del Liverpool en los cuartos de final de la Champions! Era el 1-2 global de los Reds... ¡EL BRASILEÑO LO FESTEJÓ COMO UN GOL!



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En el arranque del segundo lapso, el dominio de Liverpool fue absoluto, manteniendo a raya al PSG y generándose chances en los pies de Cody Gakpo.

De hecho, alcanzaron a ilusionarse con un posible penal sobre Alexis Mac Allister, pero el VAR desestimó la sanción.

El VAR revisó y esto NO fue penal para el Liverpool ante PSG en Anfield... ¿Qué te pareció? ¿Debió ser sancionada la pena máxima para los Reds?



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Liverpool siguió moviendo el balón y martillando en ofensiva, pero quedaron expuestos a nivel defensivo, lo que fue aprovechado al minuto 72 por Ousmane Dembélé, que con un ajustado tiro abrió la cuenta y cerró la serie en Anfield.

¡¡APARECIÓ EL BALÓN DE ORO PARA BAJARLE EL MARTILLO A LA SERIE!! Dembelé enganchó ante la marca de Mac Allister y le pegó a colocar, de zurda y desde afuera del área, para el 1-0 (3-0 global) del PSG ante Liverpool.



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El cuadro de Arne Slot buscó ya con más ímpetu que ideas, resignándose a una caída en la llave por 4-0 que mantiene al PSG en batalla por retener el título de la Champions League luego del segundo tanto del Balón de Oro en el primer minuto de descuento tras otro contragolpe.

¡¡EL TIKI TAKA DEL EQUIPO DE LUIS ENRIQUE!! Gran jugada colectiva del PSG y doblete del MOSQUITO DEMBELÉ, para el 2-0 (4-0 global) ante Liverpool por los cuartos de final de la Champions.



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Ahora, en semifinales, los galos esperan por el ganador mañana miércoles de la llave entre Bayern Múnich y Real Madrid.