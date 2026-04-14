VIDEOS. PSG no se deja intimidar en Anfield y sigue firme en la defensa de su título de la Champions League
Pese al acoso y dominio del juego de Liverpool en gran parte del juego, los galos sellaron su paso a las semifinales.
Este miércoles, el PSG sufrió más de lo necesario, pero terminó zanjando con suficiencia la llave ante Liverpool por los cuartos de final de la Champions League.
Ante la necesidad de remontar el 2-0 de la ida en Francia, el conjunto inglés intentó apelar a su poderío europeo jugando en Anfield.
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Bajo la fuerte lluvia en Liverpool, los “Reds” manejaron el balón, pero sin mayor profundidad. Para peor, pasada la media hora de juego, perdieron a su principal arma ofensiva, Hugo Ekitike, por lesión.
De todas formas, poco a poco el local fue generando más ocasiones sobre la portería de Matvey Safonov.
En el arranque del segundo lapso, el dominio de Liverpool fue absoluto, manteniendo a raya al PSG y generándose chances en los pies de Cody Gakpo.
De hecho, alcanzaron a ilusionarse con un posible penal sobre Alexis Mac Allister, pero el VAR desestimó la sanción.
Liverpool siguió moviendo el balón y martillando en ofensiva, pero quedaron expuestos a nivel defensivo, lo que fue aprovechado al minuto 72 por Ousmane Dembélé, que con un ajustado tiro abrió la cuenta y cerró la serie en Anfield.
El cuadro de Arne Slot buscó ya con más ímpetu que ideas, resignándose a una caída en la llave por 4-0 que mantiene al PSG en batalla por retener el título de la Champions League luego del segundo tanto del Balón de Oro en el primer minuto de descuento tras otro contragolpe.
Ahora, en semifinales, los galos esperan por el ganador mañana miércoles de la llave entre Bayern Múnich y Real Madrid.
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