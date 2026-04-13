Champions League: horarios y agenda de TV para los duelos de vuelta por los cuartos de final / Francesco Scaccianoce - UEFA

Esta semana continúa la acción de la temporada 2025-2026 de la Champions League, en instancias ya decisivas por el título de la “Orejona”.

Al respecto, se disputarán los duelos de vuelta por el paso a las semifinales.

El martes 14, Barcelona visita al Atlético de Madrid buscando remontar el 2-0 de la ida en Cataluña, mientras que Liverpool intentará hacer lo propio en Anfield contra un PSG que ganó 2-0 en París.

En tanto, el miércoles 15, el Arsenal recibirá al Sporting Lisboa apuntando a sacar ventaja del 1-0 de la ida en Portugal; y el Real Madrid visita al Bayern Múnich buscando revertir el 2-1 que los alemanes se llevaron de España.

Todos estos compromisos se podrán seguir en la señal de TV de ESPN y por streaming en la plataforma Disney+.

Programación cuartos de final vuelta Champions League 2025-2026

Martes 14 de abril

15:00 horas | Atlético de Madrid vs. Barcelona | Riyadh Metropolitano, Madrid

15:00 horas | Liverpool vs. PSG| Anfield Road, Liverpool

Miércoles 15 de abril

15:00 horas | Arsenal vs. Sporting Lisboa | Emirates Stadium, Londres

15:00 horas | Bayern Múnich vs. Real Madrid | Allianz Arena, Múnich