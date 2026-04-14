Fue rival de Chile y ahora es nuevo DT de una selección que jugará el Mundial: tendrá dura misión

A dos meses para que inicie el Mundial 2026, la selección de Ghana anunció al portugués Carlos Queiroz como su nuevo DT para disputar la cita planetaria en Norteamérica.

“El entrenador Queiroz comienza a trabajar de inmediato para preparar a las Estrellas Negras para el torneo, que arranca el 11 de junio de 2026″, informó la Asociación de Fútbol de Ghana a través de un comunicado.

El técnico luso de 76 años ha dirigido a varias selecciones a lo largo de su carrera, entre ellas, las de Portugal, Egipto, Sudáfrica, Qatar y Omán. También pasó por la banca de Colombia, donde enfrentó a Chile en la Copa América 2019.

A nivel de clubes, Queiroz dirigió al Real Madrid y al Sporting de Lisboa. Además, sumó pasos por equipos de Estados Unidos y Japón.

Ahora, el experimentado DT tendrá un duro desafío con Ghana en la fase de grupos del Mundial 2026, donde el combinado africano chocará contra Inglaterra, Croacia y Panamá.