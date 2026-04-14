Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 14 de abril, y quién transmite por TV? / Agencia Uno / Getty Images

Hoy, martes 14 de abril, comienza la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en ambas competencias.

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 14 de abril?

Coquimbo Unido disputará su primer partido de visitante en el torneo enfrentando a Universitario en el Monumental de Lima desde las 22:00 horas.

El choque por el grupo B será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 14 de abril?

En una agenda cargada, O’Higgins comenzará la acción nacional por este torneo visitando a Sao Paulo en el MorumBis desde las 18:00 horas, enfrentamiento que será transmisión de ADN Deportes y por TV en la señal de D Sports.

A contar de las 20:00 horas, en el Sao Januario, Audax Italiano enfrentará como forastero al Vasco da Gama, juego que será cobertura de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.

También habrá acción desde las 20:30 horas, cuando Palestino se mida ante Montevideo City Torque en el Municipal de La Cisterna, partido que será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.