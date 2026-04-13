“Quién dice que no puede ser otra noche histórica para el fútbol chileno; esto es fútbol y todo puede pasar”

O’Higgins de Rancagua tuvo un estreno soñado en la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse por 2-0 sobre Millonarios en el Estadio El Teniente, resultado que lo dejó como líder momentáneo del Grupo C.

Ahora, el “Capo de Provincia” se prepara para un desafío mayor, ya que deberá visitar a São Paulo en el Morumbí. El gigante brasileño también debutó con un triunfo frente a Boston River y buscará hacer valer su localía en uno de los recintos más emblemáticos del continente.

En la previa del compromiso, el técnico celeste Lucas Bovaglio habló en conferencia y apuntó a dar un nuevo golpe en Brasil, donde ya celebró en febrero tras vencer en penales a Bahía por la fase previa de la Copa Libertadores.

“Sin dudas que Sao Paulo es el equipo más poderoso del grupo. En aquella oportunidad, la historia tuvo un final feliz. Sin embargo, ese partido en condición de visitante fue sumamente difícil”, comenzó declarando.

Respecto a las claves de la victoria conseguida en febrero, el entrenador de O’Higgins explicó que “uno en la arenga de la previa muchas veces, más allá de hablar y tocar algunos aspectos futbolísticos, que son los más importantes, también intenta tocar alguna fibra que estimule al jugador y que lo lleve a competir en su más alto nivel".

“Seguramente mañana lo volveremos a hacer. Yo me imagino un comienzo de partido donde el rival va a salir a jugarnos con una intensidad altísima. Ojalá que no sean los primeros minutos como fueron los de Bahía, donde a los 20 segundos ya perdíamos 1-0, pero sabemos que el rival se nos va a venir con esa desesperación", añadió.

La convicción de Bovaglio

En esa línea, el DT señaló que “si pasamos ese mal trago, normalmente los partidos se encauzan en carriles normales. Sería de vital importancia sostener la estructura y el resultado abierto en los primeros minutos para que nuestra ilusión y nuestra expectativa de conseguir una victoria la podamos mantener durante el resto del partido".

El estratega argentino también apuntó al estado físico de sus dirigidos y reconoció que “empezamos a sentir el trajín de casi 70 días jugando cada 3 o 4 días. Tenemos jugadores que están tocados, jugadores que el partido pasado intentamos en la mixtura ir cuidándolos, pero a veces eso tampoco alcanza. Seguramente mañana, cuando hagamos la activación, definiremos el once titular".

“El rival también viene jugando seguido, pero el jugador brasileño está habituado a jugar hace 3 o 4 días naturalmente. Ellos tienen a lo mejor ese hábito que al jugador chileno le cuesta un poquito más, pero vamos a competir, yo no tengo dudas de que el equipo va a estar a la altura", complementó.

Por último, Lucas Bovaglio adelantó que “será una noche difícil, pero quién dice que no puede ser otra noche histórica para el fútbol chileno. Uno nunca sabe, esto es fútbol y todo puede pasar. Lo que les vengo diciendo a los muchachos es que crean en ellos porque a lo mejor el resto no tiene tanta fe, pero si ellos confían en lo que pueden dar, es más que suficiente para soñar con un resultado positivo".