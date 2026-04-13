;

“Quién dice que no puede ser otra noche histórica para el fútbol chileno; esto es fútbol y todo puede pasar”

“Vamos a competir, no tengo dudas de que el equipo va a estar a la altura”, declaró el técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, en la previa del duelo ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

O’Higgins de Rancagua tuvo un estreno soñado en la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse por 2-0 sobre Millonarios en el Estadio El Teniente, resultado que lo dejó como líder momentáneo del Grupo C.

Ahora, el “Capo de Provincia” se prepara para un desafío mayor, ya que deberá visitar a São Paulo en el Morumbí. El gigante brasileño también debutó con un triunfo frente a Boston River y buscará hacer valer su localía en uno de los recintos más emblemáticos del continente.

Revisa también:

ADN

En la previa del compromiso, el técnico celeste Lucas Bovaglio habló en conferencia y apuntó a dar un nuevo golpe en Brasil, donde ya celebró en febrero tras vencer en penales a Bahía por la fase previa de la Copa Libertadores.

“Sin dudas que Sao Paulo es el equipo más poderoso del grupo. En aquella oportunidad, la historia tuvo un final feliz. Sin embargo, ese partido en condición de visitante fue sumamente difícil”, comenzó declarando.

Respecto a las claves de la victoria conseguida en febrero, el entrenador de O’Higgins explicó que “uno en la arenga de la previa muchas veces, más allá de hablar y tocar algunos aspectos futbolísticos, que son los más importantes, también intenta tocar alguna fibra que estimule al jugador y que lo lleve a competir en su más alto nivel".

“Seguramente mañana lo volveremos a hacer. Yo me imagino un comienzo de partido donde el rival va a salir a jugarnos con una intensidad altísima. Ojalá que no sean los primeros minutos como fueron los de Bahía, donde a los 20 segundos ya perdíamos 1-0, pero sabemos que el rival se nos va a venir con esa desesperación", añadió.

La convicción de Bovaglio

En esa línea, el DT señaló que “si pasamos ese mal trago, normalmente los partidos se encauzan en carriles normales. Sería de vital importancia sostener la estructura y el resultado abierto en los primeros minutos para que nuestra ilusión y nuestra expectativa de conseguir una victoria la podamos mantener durante el resto del partido".

El estratega argentino también apuntó al estado físico de sus dirigidos y reconoció que “empezamos a sentir el trajín de casi 70 días jugando cada 3 o 4 días. Tenemos jugadores que están tocados, jugadores que el partido pasado intentamos en la mixtura ir cuidándolos, pero a veces eso tampoco alcanza. Seguramente mañana, cuando hagamos la activación, definiremos el once titular".

“El rival también viene jugando seguido, pero el jugador brasileño está habituado a jugar hace 3 o 4 días naturalmente. Ellos tienen a lo mejor ese hábito que al jugador chileno le cuesta un poquito más, pero vamos a competir, yo no tengo dudas de que el equipo va a estar a la altura", complementó.

Por último, Lucas Bovaglio adelantó que “será una noche difícil, pero quién dice que no puede ser otra noche histórica para el fútbol chileno. Uno nunca sabe, esto es fútbol y todo puede pasar. Lo que les vengo diciendo a los muchachos es que crean en ellos porque a lo mejor el resto no tiene tanta fe, pero si ellos confían en lo que pueden dar, es más que suficiente para soñar con un resultado positivo".

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad