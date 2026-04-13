Chilenos en la segunda semana de Copa Libertadores y Sudamericana: dónde, cuándo y a qué hora ver los partidos en vivo, directo, online y por TV / Agencia Uno

Esta semana, los cinco representantes chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana disputan la segunda fecha de las fases grupales.

El foco de la acción se concentrará este martes 14 de abril, con O’Higgins y Audax Italiano visitarán por Copa Sudamericana en Brasil a Sao Paulo y Vasco da Gama, respectivamente.

En aquella misma jornada, Coquimbo Unido jugará ante Universitario en Perú por Copa Libertadores; mismo día en que Palestino ejercerá su localía en La Cisterna por primera vez a nivel internacional, enfrentando a Montevideo City Torque.

En tanto, el miércoles 15 de abril, solo habrá acción nacional por parte de la UC, que visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte.

Semana 2 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los partidos de equipos chilenos los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium, CHV, DirecTV y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 14 de abril

18:00 hrs | São Paulo vs. O’Higgins | MorumBis | D Sports

20:00 hrs | Vasco da Gama vs. Audax Italiano | São Januário | ESPN y Disney+

20:30 hrs | Palestino vs. Montevideo City Torque | Municipal de La Cisterna | ESPN y Disney+

22:00 hrs | Universitario vs. Coquimbo Unido | Monumental | ESPN y Disney+

Miércoles 15 de abril

18:00 hrs | Cruzeiro vs. Universidad Católica | Mineirao | ESPN y Disney+