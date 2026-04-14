Gobierno activa plan “Crecer en familia”: buscan que 200 niños salgan de hospitales por abandono

Un complejo escenario social quedó al descubierto tras las cifras reveladas por la ministra de Salud sobre pacientes sociosanitarios en situación de abandono en hospitales.

En ese contexto, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, abordó la situación de menores que permanecen internados sin redes familiares, asegurando que el foco está en avanzar hacia su salida de los recintos asistenciales.

La autoridad explicó que existen distintas realidades según la edad, pero enfatizó el caso de niños institucionalizados. “Nuestro foco está en los niños que están institucionalizados en hospitales”, señaló, agregando que muchos de ellos ingresaron por situaciones de abandono o vulnerabilidad familiar, lo que prolonga su permanencia más allá de lo estrictamente médico.

Plan para sacar a niños de hospitales y llevarlos a familias

Frente a este escenario, el Gobierno impulsa el plan “Crecer en familia”, que busca garantizar que los menores puedan desarrollarse fuera de entornos hospitalarios. “Lo que estamos intentando es que los niños no estén en los hospitales, sino que estén en familias de acogida”, explicó Sánchez.

Según detalló, actualmente existe un catastro de cerca de 200 niños en esta condición, cifra que varía constantemente debido a los procesos judiciales y médicos involucrados. “Tenemos que concentrarnos en esta cifra… que deberían ser desinstitucionalizados de manera urgente”, advirtió la autoridad.

El subsecretario precisó que muchos de estos casos se originan en contextos complejos, como consumo problemático de drogas por parte de los padres. “Muchos de ellos llegaron por condición de abandono… y cuando eso termina, y la mamá no vuelve, están en condición de abandono”, explicó, lo que obliga a iniciar procesos preadoptivos que pueden extenderse en el tiempo.

En paralelo, el diagnóstico también incluye a adultos y adultos mayores en situación similar, con un universo estimado entre 500 y 700 personas que permanecen hospitalizadas sin redes de apoyo. En estos casos, se evalúan alternativas como derivaciones a otros centros o el trabajo con organizaciones sociales.

Finalmente, Sánchez subrayó que se trata de un desafío intersectorial. “Nada en el Estado es un trabajo aislado… trabajamos coordinadamente con los hospitales y el Ministerio de Salud”, afirmó, destacando la necesidad de una respuesta conjunta para abordar esta problemática.