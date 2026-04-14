;

Gobierno activa plan “Crecer en familia”: buscan que 200 niños salgan de hospitales por abandono

Autoridades reconocen casos de abandono en hospitales y anuncian plan para trasladar a niños a familias de acogida.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Getty Images | Referencial

Getty Images | Referencial

Un complejo escenario social quedó al descubierto tras las cifras reveladas por la ministra de Salud sobre pacientes sociosanitarios en situación de abandono en hospitales.

En ese contexto, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, abordó la situación de menores que permanecen internados sin redes familiares, asegurando que el foco está en avanzar hacia su salida de los recintos asistenciales.

La autoridad explicó que existen distintas realidades según la edad, pero enfatizó el caso de niños institucionalizados. “Nuestro foco está en los niños que están institucionalizados en hospitales”, señaló, agregando que muchos de ellos ingresaron por situaciones de abandono o vulnerabilidad familiar, lo que prolonga su permanencia más allá de lo estrictamente médico.

Revisa también:

ADN

Plan para sacar a niños de hospitales y llevarlos a familias

Frente a este escenario, el Gobierno impulsa el plan “Crecer en familia”, que busca garantizar que los menores puedan desarrollarse fuera de entornos hospitalarios. “Lo que estamos intentando es que los niños no estén en los hospitales, sino que estén en familias de acogida”, explicó Sánchez.

Según detalló, actualmente existe un catastro de cerca de 200 niños en esta condición, cifra que varía constantemente debido a los procesos judiciales y médicos involucrados. “Tenemos que concentrarnos en esta cifra… que deberían ser desinstitucionalizados de manera urgente”, advirtió la autoridad.

El subsecretario precisó que muchos de estos casos se originan en contextos complejos, como consumo problemático de drogas por parte de los padres. “Muchos de ellos llegaron por condición de abandono… y cuando eso termina, y la mamá no vuelve, están en condición de abandono”, explicó, lo que obliga a iniciar procesos preadoptivos que pueden extenderse en el tiempo.

En paralelo, el diagnóstico también incluye a adultos y adultos mayores en situación similar, con un universo estimado entre 500 y 700 personas que permanecen hospitalizadas sin redes de apoyo. En estos casos, se evalúan alternativas como derivaciones a otros centros o el trabajo con organizaciones sociales.

Finalmente, Sánchez subrayó que se trata de un desafío intersectorial. “Nada en el Estado es un trabajo aislado… trabajamos coordinadamente con los hospitales y el Ministerio de Salud”, afirmó, destacando la necesidad de una respuesta conjunta para abordar esta problemática.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad