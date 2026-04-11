Economía, empleo y seguridad: esto es lo que se sabe de la primera cadena nacional del Presidente Kast

Santiago

El Presidente José Antonio Kast confirmó que realizará su primera cadena nacional el próximo miércoles 15 de abril a las 21:00 horas, marcando su debut en este formato desde que asumió el cargo.

Según lo adelantado por el propio mandatario, el contenido estará enfocado en el Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que contempla 43 medidas con un enfoque integral.

Entre los principales ejes del plan se incluyen la reactivación económica, el fortalecimiento institucional y la generación de empleo, además de propuestas en materia de seguridad, sistema tributario y medioambiente.

El proyecto de ley será ingresado al Congreso y buscará entregar señales de apoyo a las pymes, junto con impulsar cambios que permitan dinamizar la economía.