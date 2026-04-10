El Presidente José Antonio Kast anunció que realizará su primera cadena nacional el próximo miércoles a las 21:00 horas, instancia en la que presentará el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que el Ejecutivo ha venido afinando en los últimos días.

El anuncio lo realizó en la comuna de Coltauco, durante el ciclo de diálogos ciudadanos “Presidente Presente”.

“Yo espero el miércoles romperla. Que todos prendan la tele a las nueve, porque va a ser mi primera cadena nacional”, afirmó Kast, quien adelantó que la propuesta buscará “reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.

En esa línea, el jefe de Estado puso el acento en la generación de empleo como eje central del proyecto. “El empleo es lejos la mejor política pública que uno puede llevar adelante, y dignifica también a la persona”, sostuvo.

Durante la semana, el Mandatario encabezó reuniones con su gabinete, mientras que el ministro de Hacienda socializó la propuesta con parlamentarios oficialistas, previo a su ingreso al Congreso.