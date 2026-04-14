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VIDEO. “Podríamos haber estado casados y con cinco hijos, es que este es tremendamente infiel”

Tanza Varela asistió a Fiebre de Baile en donde se encontró a un conocido ex con quien tuvo un romance hace 15 años.

Sebastián Escares

“Podríamos haber estado casados y con cinco hijos, es que este es tremendamente infiel”

Un comentado momento fue el que se vivió en Fiebre de Baile, el cual tuvo como protagonista a Claudio Valdivia, pero fuera del escenario.

El exchico reality se sorprendió tras ver en el público a Tanza Vaerla, su expareja con la que tuvo un intenso romance hace 15 años.

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En un registro captado por la cuenta de Instagram Noticias y Espectáculos. “¿Me viniste a ver?“, le lanzó Valdivia a Varela.

A lo que la exchica reality respondió: “No, vine a ver a la Trini Cerda, que no se confundan las cosas, yo soy una mujer casada”.

Tras ello, Tanza Varela agregó: “Tú te la perdiste, mi vida, porque podríamos haber estado casados y con cinco hijos. No, es que este es tremendamente infiel, en su momento, ya no lo es. Por si está saliendo con alguien, tengo que decir que ya no lo es”.

Luego, el propio Valdivia reconoció que “estoy en un buen camino, estoy tratando de conquistar a alguien”. De hecho, el hermano del exfutbolista mencionó que ya le regaló flores a su conquista.

Fue en ese momento que Varela comentó que a ella nunca le regaló nada. “Momentos inolvidables”, le dijo Valdivia, a lo que Varela contestó: “¿Qué momentos? Es verdad, momentos inolvidables, es que me fue tan infiel que nunca se me olvidó. Esos son los momentos inolvidables que me regaló este hombre, pero ya lo perdonamos, no pasa nada, somos amigos".

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