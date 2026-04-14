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VIDEO. “Fan de su relación”: Eskarcita explota tras ver coqueto acercamiento de su ex con la hija de Pamela Díaz

Gastón “Julitroz” Guerrero y Trinidad Neira fueron protagonistas de una coqueta dinámica en el marco del Día Internacional del Beso.

Sebastián Escares

“Fan de su relación”: Eskarcita explota tras ver coqueto acercamiento de su ex con la hija de Pamela Díaz

Ya ha pasado poco más de un mes desde que Scarlette Gálvez, más conocida como “Eskarcita” anunció por redes sociales el fin de su relación con el streamer Gastón “Julitroz” Guerrero.

Ahora, la exparticipante de Gran Hermano reaccionó con todo luego de ver un coqueto juego que tuvo como protagonista a su ex y a Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz.

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Todo ocurrió durante la transmisión del canal de streaming Once, en donde Julitroz se sometió al juego de la gomita con Trini Neira. En el video, que rápidamente se hizo viral, se ve a los dos jóvenes participando de la coqueta dinámica.

Dicho registro llegó hasta las redes de Eskarcita, quien reaccionó con todo en su cuenta de Instagram tras ver a su expareja con la hija de Pamela Díaz.

“Ay que bonito, que lindo. Que duren... soy fan de su relación”, comentó la exchica reality a través de una historia.

En el registro compartido por la cuenta Noticias y Espectáculos, una usuaria de Instagram señaló: “Eskarcita pagando el karma”.

Ante ello, la propia exchica reality respondió a lo que dijo la usuaria. “Lo pagué dentro de la relación”, lanzó Gálvez.

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