Tras días de angustia: Tanza Varela hace celebrar a las redes sociales por estado de salud de su hija

Tanza Varela recibió, quizás, la noticia más feliz de su vida y es que este lunes, la hija de la actriz de tan solo 11 meses recibió el alta médica.

Tras permanecer hospitalizada por una picadura de origen desconocido, Roma, evolucionó de manera positiva y fue dada de alta por el equipo médico que la atendió.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Tanza Varela compartió el momento que llenó de alegría a sus fanáticos.

“No hubo diagnóstico claro, nunca se supo qué la picó, pero la Roma ya está bien!!“, comentó.

Además celebró con un “¡Nos vamos para la casa!“, junto con un video de la pequeña Roma.

“Sentimos que te perdíamos”

Esta mañana, la actriz compartió una publicación donde reflexionó sobre el momento en que se percató de la picadura que sufrió Roma.

“Mi preciosa Roma, sentimos que te perdíamos. Antes de que llegara la Roma al mundo, con Matías perdimos a su hermana“, comenzó.

“Así es que mi miedo esta vez fue inmenso y conocido. Para mí, mis hijos han marcado cada segundo de mi vida. ””, complementó.

“Por eso es que disfruto cada segundo de la vida. Porque aprendí a entender lo frágiles que somos los seres humanos. He enseñado en mi casa que cada día hay que disfrutarlo, disfrutar el cielo mientras podamos mirarlo“, agregó.

Para finalizar, la actriz agradeció todos los mensajes que recibió durante estos días y además destacó que ha construido una “preciosa comunidad”.