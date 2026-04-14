“Para que no sigan hablando estupideces”: Paredes pone fin a polémica tras acusación del Colegio de Entrenadores

Esteban Paredes puso fin a la polémica que se generó por su llegada a la banca de Santiago Morning, aclarando las dudas que habían surgido en las últimas semanas respecto a su habilitación para ejercer como director técnico.

El mes pasado, el Colegio de Entrenadores realizó una acusación contra el exdelantero, señalando que este no contaba con la licencia que entrega la Conmebol para desempeñarse en dicho cargo.

Sin embargo, el histórico goleador del fútbol chileno zanjó el tema este lunes tras informar que ya posee la mencionada licencia, la cual exhibió públicamente durante el programa “Tipsters”. En ese contexto, el ex Colo Colo aprovechó para responder a las críticas del Colegio de Entrenadores.

“Para que no sigan hablando estupideces. Hace 30 años eran 40 horas y ahora critican porque me faltaba un módulo”, indicó Esteban Paredes, quien mostró desde su celular la licencia otorgada por la Conmebol.

“Me demoré un tiempo, me faltaba un módulo, no eran 40 horas como antes cuando se juntaban un fin de semana, así que ahí está”, agregó el actual DT de Santiago Morning.