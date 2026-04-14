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“Los futbolistas de esta generación no se hablan, están metidos en el teléfono y eso se traspasa a la cancha”

El DT de Rangers, Jaime Vera, tuvo un descarnado análisis respecto a los jugadores en el balompié nacional.

Carlos Madariaga

“Los futbolistas de esta generación no se hablan, están metidos en el teléfono y eso se traspasa a la cancha”

“Los futbolistas de esta generación no se hablan, están metidos en el teléfono y eso se traspasa a la cancha” / Twitter @Rangersdetalca_

Rangers atraviesa por un inicio de pesadilla en la temporada 2026 de la Primera B, considerando que son el único elenco del ascenso que todavía no gana.

Tras caer en los descuentos ante San Marcos de Arica en Talca, los piducanos son colistas y las críticas no se han hecho esperar sobre el plantel.

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Jaime Vera, quien llegó para reemplazar a Edwin Durán, afrontó el duro presente del club.

“En el fútbol profesional son los resultados los que mandan. Podré ser un buen o mal entrenador, pero si los resultados no acompañan, nos van a criticar. Hay que asumir las críticas. El equipo se vio más sólido que otros días, pero igual nos hicieron tres goles y perdimos”, reconoció el “Pillo”, que al momento de abordar la falta de liderazgos en Rangers hizo un duro análisis de los jugadores actuales en Chile.

“El equipo habla poco, pero no le echo la culpa a este equipo. Las generaciones vienen así, no se hablan en el camarín. Están metidos en el teléfono, eso se traspasa a la cancha. Pueden estar al lado y se mandan mensajes entre ellos chateando”, comentó, apuntando a un tema que va más allá de su responsabilidad como DT.

“Tendría que quitarles los teléfonos. Hablamos más nosotros como cuerpo técnico, fuimos criados de otra manera. Es una situación que no puedo cambiar, en el fútbol lo que más se necesita es hablar. Ellos deben estar muy golpeados por lo que pasó. Les hablé fuerte en el camarín; es lo que me corresponde como entrenador y, si les molesta, se los seguiré diciendo”, recalcó Jaime Vera, desmarcándose del entorno que envuelve a los jugadores actuales.

Si veo las redes sociales, me enveneno. Yo quiero ser un hombre feliz. Es nadar contra la corriente y morir ahogado, así está la sociedad. Todo es por redes sociales”, cerró el DT de Rangers.

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