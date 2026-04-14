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Deportes Concepción vuelve a perder y su DT deja este mensaje tras quedar como colista absoluto: “La única manera...”

Walter Lemma afrontó el complejo panorama de su equipo luego de caer ante Unión La Calera por la novena fecha del Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

Deportes Concepción vuelve a perder y su DT deja este mensaje tras quedar como colista absoluto: “La única manera...”

Deportes Concepción vuelve a perder y su DT deja este mensaje tras quedar como colista absoluto: “La única manera...” / CLAUDIO ROJAS/ AGENCIA UNO

Unión La Calera triunfó anoche ante Deportes Concepción en el duelo de colistas que cerró la novena fecha del Campeonato Nacional.

La derrota dejó al “León de Collao” como colista abolusto del torneo con 4 puntos, mientras que el elenco calerano llegó a las 7 unidades y se acercó a Cobresal y Audax Italiano, ambos con 10 puntos.

Tras el encuentro, el entrenador del cuadro lila, Walter Lemma, analizó la actuación de su equipo en rueda de prensa y reconoció que “no estuvimos a la altura del partido, hicimos poco de lo que habíamos planificado y no logramos conseguir lo que veníamos a buscar”.

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“Hay que ser autocrítico y seguir trabajando, esa es la única manera de sacar esto adelante, trabajando y ajustando las cosas que se vienen haciendo mal”, agregó el técnico argentino.

En la misma línea, el DT apuntó a extremar esfuerzos para evitar el descenso a fin de año. “Tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para mejorar y mantener al equipo en Primera División. Quedan varias fechas y tenemos que ser capaces de lograr un funcionamiento que nos permita sumar puntos”, sostuvo.

Por último, Walter Lemma le dejó un mensaje a los hinchas del club. “Nosotros trabajamos para el club y para ellos. Estamos haciendo todo lo posible por salir de esto y lo tomamos con la seriedad que se requiere. Es importante contar con el apoyo de los hinchas”, concluyó.

Con cuatro derrotas seguidas en el Campeonato Nacional, Deportes Concepción buscará cortar esta mala racha recibiendo a Deportes La Serena el próximo sábado, por la fecha 10 del torneo.

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