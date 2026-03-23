;

Impacto por la nueva advertencia de Latife Soto: anunció sismo “muy fuerte” por culpa de gigante dormido

“Traten de estar atentos”, dijo durante una transmisión en vivo con el periodista José Antonio Neme.

Javier Méndez

Impacto por la nueva advertencia de Latife Soto: anunció sismo “muy fuerte” por culpa de gigante dormido

Latife Soto volvió a generar debate con una de sus habituales predicciones, esta vez vinculada a un eventual movimiento telúrico de gran magnitud que, según planteó, podría sentirse con fuerza en el norte de Chile.

La guía espiritual compartió su advertencia en el programa online que realiza junto a José Antonio Neme en las redes sociales, donde abordó distintos puntos del mapa que, a su juicio, seguirían bajo observación.

Revisa también:

ADN

En primer término, la tarotista recordó algunas de las alertas que ya había formulado sobre el extremo sur del país. En ese contexto, insistió en que mantiene la atención puesta en la zona de Magallanes y también en el territorio antártico.

“¿Se acuerdan que les he dicho mucho que las zonas de sismo son la zona sur, la zona de Magallanes? Bueno, hay muchos sismos en la zona de Magallanes, sigo viendo hartos sismos en la Antártica”, señaló.

Sin embargo, aclaró que el evento más intenso que visualiza no estaría localizado en esa parte del país. Según explicó, el foco de su nueva advertencia se encuentra más al norte y tendría relación con un fenómeno que situó frente a territorio peruano.

La predicción que hizo Latife Soto sobre un nuevo temblor que se sentiría en Chile

Soto aseguró que el movimiento podría generarse en el sur de Perú, una zona que, por cercanía geográfica, también podría tener efectos en ciudades del norte chileno.

“En el norte, por un tema de Perú... Al frente de Perú veo un volcán oceánico. Siento que eso puede salir hacia arriba y generar un sismo muy fuerte”, afirmó.

La tarotista cerró su intervención reforzando el llamado a mantenerse atentos. “Traten de estar atentos a los volcanes”, recomendó a los seguidores.

Contenido patrocinado

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad