Más de 500 deportistas se reúnen en el lanzamiento del Festival de Deportes Unificados en el Biobío / Olimpiadas Especiales

En el emblemático Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción se desarrolló durante este martes el Festival de Deportes Unificados, una instancia que reunió a participantes provenientes de 30 instituciones y programas deportivos junto a entrenadores, voluntarios y familias en una jornada marcada por la integración y el compañerismo.

Pese a la llovizna que acompañó gran parte de la mañana, la energía de los atletas se mantuvo intacta, dando vida a competencias y exhibiciones en distintas disciplinas, consolidando al deporte como una herramienta concreta de inclusión social.

Esta actividad se enmarca en el proceso preparatorio rumbo a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que se realizarán en Chile en octubre del próximo año, un evento que contará con la participación de delegaciones de más de 170 países.

Desde la organización recalcaron que este será el evento deportivo más importante que ha albergado Chile en materia de inclusión, destacando además que el proceso de clasificación sigue abierto para cientos de deportistas.

“Creo que es una gran oportunidad para el país, va a ser el evento más grande que se haya hecho en la historia de Chile, van a llegar representantes de más de 170 países y justamente la gran ambición es que si bien la competencia va a estar en Santiago, que todo Chile, que las 16 regiones de Olimpiadas Especiales se hagan parte de los Juegos Mundiales y eso se logra con este recorrido hacia los Juegos Mundiales, donde hacia finales de este año vamos a tener ya clasificada la delegación, el team Olimpiadas Especiales Chile, con representantes de las 16 regiones”, planteó la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile y Santiago 2027, Carolina Picasso.

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Natación, futsal, básquetbol, atletismo, bádminton, tenis, hockey y bochas serán parte de las competencias durante el próximo año.

El impacto de estas iniciativas también se refleja en historias personales. Así lo ejemplifica el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, quien valoró la instancia, recordando su experiencia como paciente de Teletón, enfatizando las dificultades que muchas veces existen para acceder a infraestructura adecuada para el deporte adaptado.

“Yo creo que es una tremenda posibilidad que hoy día nos dan las Olimpiadas, que se hagan en nuestro país porque nos ha costado mucho que se visibilice, que se vea la cantidad de personas con capacidades distintas o con discapacidad que hay. Yo tuve la posibilidad de estar en la Teletón de aquí, de San Pedro, Concepción, donde nos enseñan algún deporte. A mí me enseñaron a jugar básquetbol, pero cuesta encontrar instalaciones, cuesta que estén las condiciones. Yo creo que esto genera y da las posibilidades”, recalcó en diálogo con ADN.

Con este escenario, Concepción comienza a posicionarse como una de las posibles ciudades anfitrionas de este evento internacional, abriendo una oportunidad no solo para el desarrollo deportivo, sino también para fortalecer una cultura inclusiva a gran escala