El profundo cambio que tendrá el Estadio Ester Roa tras los ascensos de Deportes Concepción y la UdeC a Primera División

Con los ascensos de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, además de la presencia de Huachipato en la categoría, la Región del Biobío volverá a tener tres representantes en la Primera División del fútbol chileno en 2026, algo que no ocurría desde 2008.

Sin embargo, hay un tema que inquieta especialmente al “Campanil” y al “León de Collao”: la condición del Estadio Ester Roa Rebolledo de cara a la próxima temporada, recinto donde ambos deberán compartir su localía.

Al respecto, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, realizó un importante anuncio este martes: el reducto de Collao se someterá a un cambio de césped con miras a su óptimo funcionamiento en 2026.

“En un par de semanas cambia radicalmente todo el escenario deportivo en el fútbol chileno y Concepción se transforma en protagonista, y eso lleva a varias cosas que tenemos que hacer como municipio de Concepción", declaró la autoridad.

“Lo primero que vamos a hacer es un cambio de césped planificado para que Deportes Concepción y la Universidad Concepción, y quizás Fernández Vial, tengan el uso de la cancha y del estadio durante el 2026″, agregó.

En esa línea, Muñoz detalló que “con el gobernador estamos viendo a través de recursos municipales más el gobierno regional hacer un cambio más grande, que sea ojalá un césped con pasto híbrido y alguna mejora al estadio. Creo que con el equipo técnico que tienen los cancheros y el administrador, podemos generar que la cancha esté en buenas condiciones durante 2026″.

“Este anuncio se hizo, se lo dijimos a los jugadores hoy día en el desayuno. Hemos hablado y vamos a tener una reunión la semana con los clubes de la zona", agregó.

La reacción del DT de Deportes Concepción

Tras el anuncio, el técnico del “León de Collao, Patricio Almandra, valoró la iniciativa del municipio. “Era una preocupación grande que teníamos de no poder ocupar el estadio mientras se remodelaba el tema de la cancha”, reconoció.

“Pero con el anuncio del alcalde quedamos muy contentos, vamos a tener el estadio a disposición. Se van a armar una alianza para poder utilizarlo y que los equipos locales, tanto Deportes Concepción como la U de Conce, puedan utilizarlo como era antes", agregó.

Además, el entrenador del cuadro lila explicó que la idea de los clubes es utilizar el Ester Roa “una vez a la semana, turnándose y entendiendo también los momentos del clima de nuestra zona, que es muy importante. Pero estamos muy felices por la recepción y por las facilidades que el municipio nos está entregando".