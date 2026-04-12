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Macarena Salazar y su victoria en el Ironman 70.3 de Puerto Varas: “Nunca pensé en quedarme con el primer lugar”

La triatleta nacional no ocultó su sorpresa por ganar la carrera y proyectó su carrera compitiendo ya en un Ironman completo.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Macarena Salazar y su victoria en el Ironman 70.3 de Puerto Varas: “Nunca pensé en quedarme con el primer lugar”

Macarena Salazar y su victoria en el Ironman 70.3 de Puerto Varas: “Nunca pensé en quedarme con el primer lugar” / Diego Sáez

Macarena Salazar sacó la cara por Chile al quedarse con el triunfo en la edición femenina del Ironman 70.3 de Puerto Varas.

La triatleta nacional, que ganó la misma distancia en Valdivia en 2024, reconoció su sorpresa por el resultado en la región de Los Lagos.

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“La verdad es que no me lo esperaba. Había muy buenos contrincantes en el starlist. Si bien venía a buscar un top 5 y, si tenía un buen día, un top 3, nunca pensé en quedarme con el primer lugar”, explicó tras la competencia, asumiendo que el recorte de la natación por las bajas temperaturas en el Lago Llanquihue la hizo pensar en que no tendría un buen resultado.

La natación es muy fuerte, así que no tenía mucha fe, pero salí a hacer una buena carrera. Salí adelante en el agua, salí a romper el grupo en la bicicleta. Me escapé, le metí mucho a la bici y venía haciendo un buen bloque de entrenamiento. Mi entrenador me dijo que confiara en el trabajo hecho, que me bajara a correr con una bici fuerte y eso fue lo que hice”, dijo Macarena Salazar, valorando el ambiente durante la carrera.

“Increíble. Si bien el agua estaba un poco helada, era lo que uno esperaba. Los paisajes en el ciclismo se pasaron. Y después, cuando llegué acá a la ciudad, las calles repletas, en los últimos kilómetros en el ciclismo, por allá adentro en Imperial, estaban las calles llenas de la gente gritando, y después acá, en la costanera, nada que decir, estaba repleto”, destacó la deportista de 27 años, proyectando ya la chance de competir en un Ironman completo a futuro.

“Sí, me encantaría poder debutar, ojalá a fin de año el full Ironman de Valdivia, que está confirmado para categorías, pero aún no para profesionales, así que si se llega a confirmar, feliz de poder debutar allí, sería un sueño”, cerró Macarena Salazar.

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