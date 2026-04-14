Lula da Silva envía proyecto al Congreso para reducir los días de la jornada laboral en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó este martes ante el Congreso un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a cinco días, eliminando el actual esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

La iniciativa, ingresada con urgencia para acelerar su tramitación, busca avanzar hacia “más calidad de vida”, según afirmó el mandatario.

Uno de sus ejes es asegurar que la reducción de horas no implique una baja en los salarios, planteando que los aumentos de productividad se traduzcan en mayor tiempo de descanso.

Los apoyos y las dudas sobre el proyecto

El debate se da en paralelo a una enmienda constitucional que ya se tramita en el Parlamento.

Desde la Cámara de Diputados, su presidente Hugo Motta indicó que ambas propuestas seguirán su curso, aunque el proyecto del Ejecutivo deberá ser votado en un plazo de hasta 45 días.

En contraste, la Confederación Nacional de la Industria advirtió que una jornada de 40 horas semanales podría elevar los costos laborales en torno a un 7% anual, pese a considerar legítimo el debate.