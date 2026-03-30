No todos bajan a 42 horas: los trabajadores que quedan fuera de la nueva jornada laboral en Chile este 26 de abril

Tras un escenario cargado de incertidumbre y polémicas, el próximo 26 de abril de 2026 finalmente se efectuará la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales en Chile.

Sin embargo, no todos los trabajadores celebrarán este ajuste bajo el alero de la Ley de 40 horas, ya que un sector considerable de la población mantendrá su horario habitual.

Es importante señalar que esta diferencia no es arbitraria, sino que responde a las excepciones técnicas y jurídicas que la autoridad laboral ha establecido para garantizar la operatividad de ciertos cargos y servicios.

Según los criterios técnicos que emanan de la Dirección del Trabajo, la reducción de jornada no alcanza a quienes desempeñan roles de alta responsabilidad o aquellos cuya labor impide una supervisión cronometrada.

En este grupo se encuentran, principalmente:

Personal de confianza y mando : Aquellos que ocupan cargos de alta jerarquía, tales como “gerentes, administradores o directores”, quienes poseen facultades de toma de decisiones estratégicas.

Aquellos que ocupan cargos de alta jerarquía, tales como “gerentes, administradores o directores”, quienes poseen facultades de toma de decisiones estratégicas. Labores sin control jerárquico : Trabajadores que ejercen sus funciones “sin fiscalización superior directa”, lo que implica que la naturaleza de su servicio no permite un control de horario estricto.

Un punto crítico que suele generar confusión en la ciudadanía es la dependencia administrativa. La Ley de 40 horas está diseñada para impactar exclusivamente a quienes se rigen bajo el Código del Trabajo.

Esto deja automáticamente en una realidad distinta a miles de personas que prestan servicios al Estado o de manera independiente.

De esta forma, los funcionarios públicos, que se rigen por el Estatuto Administrativo, y los trabajadores a honorarios, al no poseer un contrato laboral tradicional, no forman parte de este ciclo de reducción horaria.

Camino hacia el 2028

Hay que recordar que todos estos ajustes se desarrollan en pleno proceso de transición hacia un modelo de mayor bienestar.

Tras la primera rebaja a 44 horas en 2024, el paso de este año a las 42 horas es el penúltimo escalón antes de la meta final.

El cronograma legislativo establece que, tras este ajuste de abril, el proceso culminará definitivamente en 2028, cuando se alcancen de forma oficial las 40 horas semanales.