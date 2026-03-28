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“Brasil seguirá apoyando la candidatura”: Lula reafirma respaldo a Bachelet para la ONU tras retiro de apoyo del Gobierno de Kast

El presidente de Brasil confirmó que, junto a México, mantendrá su respaldo a la exmandataria chilena, destacando su trayectoria internacional y señalando que tiene “todas las credenciales” para liderar el organismo multilateral.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

Getty Images / TIZIANA FABI

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró el respaldo de su país a la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de la ONU, en medio del escenario abierto tras el retiro del apoyo oficial por parte del gobierno de José Antonio Kast.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario brasileño confirmó que Brasil, junto con México, mantendrá su apoyo a la exmandataria chilena, destacando su trayectoria en organismos internacionales y su experiencia política.

En ese contexto, Lula afirmó: “Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU. Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres”.

Además, el jefe de Estado brasileño subrayó que la ex presidenta chilena reúne las condiciones para asumir el liderazgo del organismo multilateral en un contexto internacional complejo, marcado por conflictos y tensiones globales.

Posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional”, agregó.

El respaldo de Brasil se suma al de México, países que ya habían apoyado la candidatura cuando fue presentada en febrero, lo que contrasta con la decisión del actual Ejecutivo chileno de retirar su apoyo oficial.

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