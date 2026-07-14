Caso Gustavo Gatica: Corte revisa este martes recursos para anular la absolución de Claudio Crespo

La Corte de Apelaciones de Santiago escuchará este martes los alegatos de los recursos de nulidad presentados contra la sentencia que absolvió a Claudio Crespo, acusado de cegar al hoy diputado Gustavo Gatica durante el estallido social.

El pasado 25 de junio, el tribunal declaró admisibles los recursos interpuestos por la representación del parlamentario, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, luego de que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolviera a Crespo el 13 de mayo de 2026.

Los recurrentes solicitan que la Corte de Apelaciones declare la nulidad del juicio que desestimó los cargos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra el exteniente coronel de Carabineros.