Gobernador Orrego emplaza a Poduje por obras en Santiago: “No recibir a una autoridad es una falta de respeto”

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, abordó en ADN Hoy las dificultades que han enfrentado proyectos urbanos clave de la Región Metropolitana, como Nueva Alameda, la ciclovía de Alameda y el Parque Cerro Chena, apuntando directamente al rol del Ministerio de Vivienda.

La autoridad defendió que este tipo de iniciativas deben ser entendidas como obras de ciudad y no depender de cambios de gobierno o autoridades.

“Es muy importante que en el país se respeten los acuerdos y también los proyectos de Estado”, señaló.

“La mirada larga”

Orrego sostuvo que proyectos como Nueva Alameda y Cerro Chena fueron fruto de acuerdos entre distintos gobiernos, municipios y ministerios. Por eso, advirtió que resulta incomprensible dejarlos inconclusos. “Las ciudades no se hacen en cuatro años, se hacen en proyectos que las trascienden”, afirmó.

En esa línea, criticó el riesgo de abandonar iniciativas ya avanzadas. “Es incomprensible ir dejando obras botadas por el camino”, dijo.

El gobernador también reveló que ha solicitado reunirse con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, sin obtener respuesta. “Yo me he reunido ya con nueve ministros de Estado (...) No recibir a una autoridad democráticamente electa no es solo faltarle respeto a esa autoridad, es faltarle respeto a la gente que lo eligió”, afirmó.

Consultado por si sentía que el ministro le estaba faltando el respeto, Orrego respondió: “No recibir a una autoridad y no estar dispuesta a dialogar, al final es una falta de respeto a la institución”. Aun así, aseguró que mantiene disposición al diálogo: “Se necesitan dos para bailar tango”.

En materia de empleo, Orrego indicó que el Gobierno Regional ya presentó una cartera de proyectos de rápida ejecución, con una inversión inicial cercana a $15 mil millones y una meta de llegar a $30 mil millones. “Varios miles de empleos se podrían generar haciendo obras que mejoren la ciudad”, sostuvo.

La autoridad recalcó que se trata de iniciativas que permitirían intervenir sitios eriazos, mejorar iluminación, construir plazas y recuperar espacios públicos en comunas vulnerables. “Con poca plata se puede intervenir en toda la Región Metropolitana, generando empleo y mejorando la calidad de vida de las personas”, cerró.