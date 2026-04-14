“Ni siquiera toco lo económico”: Gonzalo Jara cuestiona la opción de Paulo Díaz en Colo Colo

En los últimos días, desde Argentina se dio a conocer que River Plate evalúa buscarle una salida a Paulo Díaz a mitad de año, pese a que el defensor chileno tiene contrato con el club hasta fines de 2027.

En este contexto, Colo Colo surgió como uno de los posibles destinos para el zaguero de 31 años. Según información de ADN Deportes, una parte de la dirigencia alba estaría interesada en el jugador, pero no existiría un consenso pleno para avanzar en su fichaje.

En esa línea, el exfutbolista y panelista de Los Tenores, Gonzalo Jara, aseguró que el “Cacique” no necesita sumar otro defensa de cara al segundo semestre.

“Lo de Paulo es interesante, pero no sé si es la necesidad de Colo Colo. Si el club quiere reforzar alguna posición, no creo que sea la del defensor central", señaló el bicampeón de América con La Roja.

“Ni siquiera toco lo económico o lo que le podría costar a Colo Colo traer a Paulo Díaz. Ante la necesidad de sumar algún futbolista, un central no es lo que necesita Colo Colo futbolísticamente”, concluyó el exdefensor, quien vistió la camiseta del cuadro albo entre 2007 y 2009.