Alcalde Bellolio denuncia que alumno confesó pago para provocar desmanes en el Liceo Lastarria: “Acá hay adultos”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseguró que uno de los estudiantes detenidos por los recientes incidentes en el Liceo José Victorino Lastarria confesó haber recibido dinero para generar desórdenes al interior del establecimiento.

La autoridad comunal entregó estos antecedentes desde el Congreso Nacional, en medio de la discusión del proyecto de “escuelas protegidas”, y apuntó directamente a la eventual participación de terceros adultos en estos hechos.

Jaime Bellolio Ampliar

“Una de las cosas que dijo uno de los muchachos (…) es que alguien le había pagado por hacer esto”, afirmó Bellolio, quien agregó que ellos “estamos convencidos de que acá hay adultos”.

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando dos estudiantes de 13 y 15 años fueron retenidos por sus propios compañeros y docentes tras ser sorprendidos manipulando elementos incendiarios, entre ellos bombas molotov, al interior del recinto educacional.

Tras la denuncia, Carabineros acudió al lugar e incautó diversos elementos, incluyendo overoles y fuegos de artificio. El menor de 13 años quedó apercibido por su edad, mientras que el de 15 será formalizado.

El alcalde confirmó que el municipio iniciará el proceso de expulsión de los involucrados y advirtió que algunos de los estudiantes ya habían sido expulsados previamente de otros establecimientos en la comuna de Santiago.

Los incidentes se producen en un contexto de creciente preocupación por hechos de violencia en colegios del país. Desde el municipio, además, no descartan que las investigaciones permitan esclarecer la eventual existencia de redes que incentiven este tipo de acciones.

Las clases en el establecimiento fueron suspendidas tras lo ocurrido, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades.