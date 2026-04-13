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Gobierno niega uso de recursos públicos: revelan participación de funcionarios de La Moneda en almuerzo privado de Presidente Kast

Una acción de parlamentarios de oposición ante Contraloría busca establecer si se destinó personal estatal para el evento.

Martín Neut

Almuerzo Kast

Almuerzo Kast

Un almuerzo encabezado por el Presidente José Antonio Kast junto a excompañeros de Derecho de la Universidad Católica generó cuestionamientos políticos luego de conocerse que en la actividad participaron funcionarios de Palacio de La Moneda.

El encuentro, realizado el pasado viernes en dependencias del Palacio, reunió a cerca de 70 integrantes de la generación universitaria del Mandatario. Según el Ejecutivo, la cita tuvo carácter privado y fue financiada con recursos personales del propio jefe de Estado y su entorno, descartando el uso de fondos públicos.

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Sin embargo y según The Clinic, nuevos antecedentes indican que para el desarrollo del almuerzo se destinó a personal de Palacio, entre ellos garzones y cocineros, quienes estuvieron a cargo del servicio y preparación del menú.

Este punto encendió las críticas de la oposición, que cuestiona el eventual uso de recursos estatales, aunque no haya existido gasto fiscal directo.

Gobierno niega las acusaciones

En ese contexto, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República de Chile para que se investigue la legalidad de la actividad.

Entre otros aspectos, solicitaron precisar la naturaleza del evento, el listado de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal involucrado y los costos asociados.

Desde el Gobierno señalaron que responderán por las vías institucionales y reiteraron que no se utilizaron recursos públicos. La revisión de Contraloría será clave para determinar si la utilización de funcionarios en un evento privado se ajusta a la normativa vigente o constituye una eventual falta administrativa.

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