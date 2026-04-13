;

Cae un nuevo técnico en el fútbol chileno: “Los resultados no acompañaron”

Con apenas tres fechas disputadas, la Segunda División Profesional ya tiene a su primer entrenador cesado de la temporada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Aunque se han jugado apenas tres fechas del campeonato, la Segunda División Profesional 2026 tiene a su primer técnico caído. Se trata de Jonathan Orellana, quien fue cesado de sus funciones en Provincial Ovalle.

La salida del entrenador chileno de 47 años fue confirmada por el elenco ovallino en redes sociales. “Club Provincial Ovalle informa a todos sus hinchas, medios de comunicación y a la comunidad ovallina que, de mutuo acuerdo, se ha decidido poner término a la relación contractual con el profesor Jonathan Orellana Beise, quien deja de formar parte de nuestra institución", escribió el club en un comunicado.

Revisa también:

ADN

“Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, aportando con dedicación al desarrollo de nuestro equipo. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en lo personal como en lo profesional", agregaron.

Asimismo, señalaron que “próximamente el directorio del club anunciará al nuevo director técnico que asumirá la conducción del Ciclón”.

Tras la confirmación, el vicepresidente del club, Cristian Venegas, explicó el contexto de la decisión. “Es un torneo corto, de 12 fechas, y veíamos que quizás era la instancia de poder hacer un cambio. Los resultados no acompañaron, pero siempre estuvo el reconocimiento al trabajo de Jonathan, que nunca estuvo en duda”, indicó el dirigente en declaraciones recogidas por Primera B Chile.

Así, Jonathan Orellana se despide de Provincial Ovalle tras haber dirigido solo tres partidos en la Segunda División Profesional, con un saldo de un empate y dos derrotas. En su carrera, el estratega nacional también ha dirigido a clubes como Deportes Limache, Unión San Felipe, Fernández Vial y Concón National.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad