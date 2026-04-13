Cae un nuevo técnico en el fútbol chileno: “Los resultados no acompañaron”

Aunque se han jugado apenas tres fechas del campeonato, la Segunda División Profesional 2026 tiene a su primer técnico caído. Se trata de Jonathan Orellana, quien fue cesado de sus funciones en Provincial Ovalle.

La salida del entrenador chileno de 47 años fue confirmada por el elenco ovallino en redes sociales. “Club Provincial Ovalle informa a todos sus hinchas, medios de comunicación y a la comunidad ovallina que, de mutuo acuerdo, se ha decidido poner término a la relación contractual con el profesor Jonathan Orellana Beise, quien deja de formar parte de nuestra institución", escribió el club en un comunicado.

“Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, aportando con dedicación al desarrollo de nuestro equipo. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en lo personal como en lo profesional", agregaron.

Asimismo, señalaron que “próximamente el directorio del club anunciará al nuevo director técnico que asumirá la conducción del Ciclón”.

Tras la confirmación, el vicepresidente del club, Cristian Venegas, explicó el contexto de la decisión. “Es un torneo corto, de 12 fechas, y veíamos que quizás era la instancia de poder hacer un cambio. Los resultados no acompañaron, pero siempre estuvo el reconocimiento al trabajo de Jonathan, que nunca estuvo en duda”, indicó el dirigente en declaraciones recogidas por Primera B Chile.

Así, Jonathan Orellana se despide de Provincial Ovalle tras haber dirigido solo tres partidos en la Segunda División Profesional, con un saldo de un empate y dos derrotas. En su carrera, el estratega nacional también ha dirigido a clubes como Deportes Limache, Unión San Felipe, Fernández Vial y Concón National.