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Rangers sigue sin levantar cabeza y aparece un nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la séptima fecha

Revisa cómo quedaron los equipos luego de la disputa de una nueva jornada en el ascenso.

Carlos Madariaga

Rangers sigue sin levantar cabeza y aparece un nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la séptima fecha

Rangers sigue sin levantar cabeza y aparece un nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la séptima fecha / @Rangersdetalca_

La Primera B concluyó este domingo con su séptima fecha, donde se vuelve a refrendar lo competitivo de la categoría, al menos en la parte alta.

Esto luego que Deportes Recoleta fuera hasta el norte del país para imponerse 4-2 a Deportes Copiapó.

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Con este triunfo, el cuadro de la zona norte de Santiago se instaló como líder del ascenso, igualando los 15 puntos de Cobreloa, recordando que los loínos empataron el viernes ante Unión Española.

Tercero, a solo dos unidades, está Deportes Puerto Montt, que solo igualó 0-0 con Deportes Iquique.

Cuarto, con 12 unidades, al igual que Magallanes, está Santiago Wanderers, que este domingo derrotó 3-1 a San Luis de Quillota.

Sexto se ubica Deportes Antofagasta, con 11 puntos, tras rescatar un empate 3-3 con Deportes Temuco en un partidazo en el Germán Becker al remontar un 3-1 en contra.

El cierre de la jornada dejó otro partido para el infarto, donde Rangers lograba rescatar un empate en casa ante San Marcos de Arica, pero los “Bravos del Norte” se llevaron el triunfo por 3-2 en el segundo minuto de descuento.

La caída de los talquinos complica aún más su presente en la tabla, siendo el único equipo de la categoría que no gana en lo que va de año, instalándose como colistas absolutos al sumar apenas 1 punto en siete fechas.

Así está la tabla de posiciones de la Primera B

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